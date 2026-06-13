La Suisse a obtenu son tout premier penalty en Coupe du monde et l’a immédiatement converti en but face au Qatar, ce samedi, lors de la première journée du groupe B, au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie (États-Unis).

L’attaquant Breel Embolo a transformé la sentence avec brio à la 17^e minute, d’une frappe placée à la droite du gardien qatari Mahmoud Abu Nada.

Cette première action a toutefois suscité une polémique arbitrale : certains estiment qu’il y avait hors-jeu avant la faute du gardien qatari.

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La Suisse et le Qatar figurent dans le groupe B, compagnie de la Bosnie-Herzégovine et du Canada, coorganisateur de l’épreuve.

Lors de la première journée, le Canada a partagé les points avec la Bosnie (1-1) : les Européens ont ouvert le score avant que les hôtes ne répliquent.







