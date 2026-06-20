Décès soudain du fils d’une star de Manchester United

La légende de Manchester United, Mark Hughes, a annoncé le décès soudain de son fils Alex, âgé de 38 ans, provoquant une vive émotion dans le football britannique.

Dans un communiqué officiel, l’Association des entraîneurs de la Ligue anglaise (LMA) a indiqué que Hughes et sa famille étaient « profondément attristés par la perte soudaine et inattendue de notre fils bien-aimé, Alex ».

Le communiqué ajoute : « Alex était un fils formidable, le frère de Curtis et Zina, ainsi qu’un mari et un père dévoué pour Jessica et leurs deux adorables enfants, Sébastien et Léonard. »

Responsable du recrutement à Grimsby Town, il était très apprécié de ses collègues et de l’ensemble du milieu footballistique.

Le communiqué se conclut par ces mots : « Il avait de nombreux amis et collègues formidables. Il nous manquera énormément à tous. Nous demandons que notre vie privée soit respectée en cette période de deuil. »

Le communiqué ne précise pas les causes de ce décès soudain, tandis que clubs et personnalités du football britannique adressent leurs condoléances à la famille Hughes.

Rappelons que Mark Hughes, considéré comme l’une des légendes de Manchester United, a remporté deux titres de Premier League et trois Coupes d’Angleterre avant de connaître une carrière d’entraîneur couronnée de succès dans plusieurs clubs anglais.