Décès de supporters égyptiens pendant le match contre l'Argentine

La rencontre Égypte-Argentine, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, a viré au drame : deux supporters sont décédés dans les gouvernorats de Sharqia et d’Alexandrie, victimes de crises cardiaques soudaines alors qu’ils assistaient à la défaite des Pharaons (3-2).

Selon le site « Masrawy », la tristesse s’est abattue sur les habitants du village d’Al-Soufia, dans le district d’Oulad Saqr (gouvernorat de Sharqia), après le décès de Salah Abdel Hamid Al-Haddad, victime d’une crise cardiaque soudaine dans les dernières minutes de la rencontre.

Selon des témoins oculaires, le supporter s’est effondré, inconscient, alors qu’il suivait la rencontre. Les personnes présentes ont tenté de lui porter secours et de le transporter d’urgence à l’hôpital central d’Al-Soufia, mais les tentatives de l’équipe médicale pour le sauver ont échoué, et il a succombé à sa crise cardiaque.

Dans un scénario tragique similaire, le gouvernorat d’Alexandrie a enregistré le décès d’un second supporter alors qu’il suivait la rencontre dans un café du quartier de Safar, relevant du commissariat de Raml I.

Le commissariat de Raml I a reçu un appel de la police d’urgence signalant le décès d’un citoyen à l’intérieur d’un café. Des agents du commissariat se sont rendus sur les lieux accompagnés d’une ambulance, où il s’est avéré que le citoyen Ibrahim M. avait été victime d’un malaise soudain alors qu’il était assis dans un café pour suivre le match.

Les Pharaons, qui menaient 2-0 jusqu’à la 79^e minute, ont finalement été battus 3-2, laissant l’Argentine, tenante du titre, filer vers les quarts de finale.

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