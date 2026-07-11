Le monde du football est en deuil après l’annonce du décès d’un joueur qui venait de disputer trois matchs avec la sélection nationale lors de la Coupe du monde 2026.

La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé le décès de Jaiden Adams, milieu de terrain des « Bafana Bafana » et du club des Mamelodi Sundowns, âgé de 25 ans, après sa dernière sortie avec la sélection nationale lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le site sud-africain « soccerladuma », les circonstances du décès restent pour l’instant floues ; les représentants du joueur ont toutefois confirmé cette tragique nouvelle.

Contacté, le club des Mamelodi Sundowns n’a ni confirmé ni infirmé l’information, se contentant de demander le respect de la vie privée de la famille du joueur en ces moments difficiles.

Brinden Johnson, l’enseignante d’Adams, a confié des propos poignants qui traduisent l’émotion vive ressentie par l’entourage du jeune milieu de terrain.

Elle a confié : « En ce moment, la situation est extrêmement difficile et douloureuse… La famille ne souhaite pas être contactée pour l’instant et ne sera pas en mesure de répondre à qui que ce soit. Ce décès a bouleversé tout le monde, surtout après être tout juste rentrés de la Coupe du monde et avoir ensuite appris une telle nouvelle. »

Jeudi, nous avons eu un échange très personnel : il était très optimiste, impatiente de rentrer et déterminé à remporter la Ligue des champions de la CAF. Il savait exactement ce qui l’attendait et s’y était préparé. Il ne perdait pas son temps ailleurs, mais le passait chez lui avec sa famille. En ce moment, je ne trouve pas les mots, mais nous demandons que la vie privée de la famille soit respectée. Oui, je peux vous confirmer qu’il nous a quittés. Personne ne s’y attendait. »