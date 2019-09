Débuts manqués pour Hervé Renard avec l’Arabie Saoudite

Hervé Renard a connu une entame de parcours frustrante avec sa sélection saoudienne, ce mardi en éliminatoires du Mondial.

Hervé Renard ne gardera pas un très bon souvenir de ses premiers pas avec l’équipe nationale saoudienne. Ce mardi, les Faucons du Désert ont entamé timidement leur campagne qualificative en éliminatoires de la Coupe du Monde (Zone Asie).

Exemptés de la première journée qui s’est jouée la semaine dernière, les Saoudiens espéraient rattraper leur retard sur les équipes de tête au sein de leur poule. Pari manqué. Ils ont été contraints au nul par le Yémen. Et ce résultat de parité est même flatteur vu la physionomie du match.

L'article continue ci-dessous

L’ a été menée au score à deux reprises dans cette partie. Dès la 8e minute, elle s’est retrouvée dos au mur suite à un magnifique ciseau de Hasan Mohammed. Babhir (23e) a égalisé, mais les locaux (qui se produisaient au Bahrein) ont ajouté un second but juste avant la pause par Al Dahi (37e). Al Dawari (48e) a réussi à relancer les siens au retour des vestiaires, et éviter un accroc qui aurait fait tache.

Présent à la Coupe du Monde en avec le , Renard n’a pas caché son ambition de disputer un deuxième Mondial d’affilée. Le technicien double champion d’Afrique a beaucoup de travail devant lui pour espérer atteindre cet ambitieux objectif.