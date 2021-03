Dean Henderson titulaire face à Manchester City

Le gardien anglais gardera sa place pour la rencontre au stade Etihad, De Gea ayant été autorisé à se rendre en Espagne.

Dean Henderson débutera dans le derby de Manchester alors qu'Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que David de Gea aura "autant de temps qu'il en aura besoin" après la naissance de son premier enfant.

De Gea a raté le match contre Crystal Palace mercredi soir après avoir demandé à retourner en Espagne pour être avec sa partenaire Edurne pour la naissance de l'enfant du couple, Yanay.

L'Espagnol restera avec sa famille pour le moment, et Henderson est prêt à faire sa quatrième apparition en championnat de la saison alors que United tentera de mettre fin à l'impressionnante série de 21 victoires de City.

Solskjaer a fait le point sur la disponibilité de De Gea vendredi, déclarant aux journalistes: "C'est une journée fantastique pour David. Quand vous devenez papa, c'est probablement le meilleur sentiment possible."

«Je vais lui donner le temps dont il a besoin avant de revenir, il a demandé à rentrer chez lui et dans le vieux monde, vous partiez, vous reveniez et vous êtes de nouveau prêt. «Mais maintenant, nous sommes dans une pandémie et la quarantaine, bien sûr, c'est un monde différent, mais nous avons quand même senti que c'était juste. David voulait être là et soutenir sa petite amie et il n'y avait même pas de décision à prendre."

"Dean est entré et a bien joué et il est prêt, alors je vais donner à David le temps dont il a besoin. "

Solskjaer n'a pas donné de délai concernant une date de retour pour De Gea et le gardien de but devra se conformer aux restrictions du gouvernement concernant le Covid-19. Les voyageurs arrivant de pays ne figurant pas sur une liste rouge sont tenus de se mettre en quarantaine pendant 10 jours.

Cela peut être réduit à cinq si la personne passe un test Covid privé après cinq jours de quarantaine et renvoie un test négatif. Il est entendu que De Gea n'est pas exempté de la quarantaine car il n'a pas voyagé pour des raisons de sport d'élite. Le Norvégien a ajouté à ce sujet: "Dès le retour de David, il suffira de suivre les règles. Je m'attends à ce qu'il soit disponible très bientôt, pas trop loin de maintenant.