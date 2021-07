De Zerbi : "Chiellini mérite le Ballon d'Or"

L'entraîneur du Shakhtar Donetsk estime que le défenseur de la Squadra Azzurra, vainqueur de l'Euro, mérite de remporter le prochain Ballon d'Or.

L'expérience ukrainienne de Roberto De Zerbi est enfin sur le point de débuter : samedi, il disputera son premier match en championnat avec le Shakhtar Donetsk qui affrontera Inhulec, avant l'engagement européen avec le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, prévu au début du mois d'août prochain.

Le technicien lombard est au travail pour préparer la saison et, depuis l'Ukraine, il a pu se réjouir du succès de l'Italie à l'Euro 2020. Il s'est félicité de voir Manuel Locatelli, son ancien protégé, vivre de telles choses, lui qui est selon lui promis à un avenir des plus radieux, comme il l'a confié aux micros de La Gazzetta dello Sport.

Jorginho et Chiellini favoris pour le Ballon d'Or ?

"Très prêt, pour la Juve et pour un grand club européen car il incarne tout ce qu'un milieu de terrain doit être aujourd'hui : il sait construire et s'intégrer, il donne de la quantité, en trois ans je ne l'ai pas vu perdre un contact. Il a de la personnalité à vendre, il est tactiquement intelligent, il se prête à tout type de football", a-t-il analysé.

Les Azzurri ont triomphé grâce à un jeu parfois spectaculaire, la marque de fabrique du style de De Zerbi. "La presse aime nous diviser les entraîneurs entre joueurs et résultatistes, comme si un joueur ne voulait pas faire de résultat. Ce n'est pas le cas. Ma façon de faire jouer me représente. Si c'était le cas, si c'était une mode, comme disent certains scientifiques, je me serais brûlé avant de commencer", a ensuite ajouté celui prône un football offensif, basé sur le rythme et les transmissions.

Enfin, Roberto De Zerbi a évoqué le prochain Ballon d'Or. Selon lui, plusieurs italiens le méritent... "Si on regarde les trophées, je dis Jorginho, qui a remporté la Ligue des champions et le Championnat d'Europe. Messi reste Messi et tant qu'il jouera, il fera partie des candidats éligibles. Dans le passé, un défenseur comme Cannavaro a soulevé le Ballon d'Or et donc, pour l'esprit qu'il a mis au Championnat d'Europe, Chiellini le mérite", a enfin défendu le technicien italien. Réponse dans quelques mois.