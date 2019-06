De Rossi jouera une autre saison en Serie A

Alors qu'il vient de quitter l'AS Roma, Daniele De Rossi serait déterminé à faire une autre saison dans l'élite italienne.

Jusqu'à cette année, Daniele De Rossi était, à l'instar de Francesco Totti, l'homme d'un seul club. Mais, cela va changer vu que le chevronné milieu de terrain a été poussé vers la sortie par les responsables de la Louve. Ce dernier ne compte cependant pas prendre sa retraite. Et, il ne pense même pas à l'exil.

D'après Sky Sport Italia, l'ex-international azzurro (35 ans) n'aurait rien contre le fait de s'engager en faveur d'un autre club de . Ça serait même son principal souhait, afin de continuer à jouer au plus haut niveau.

Avec ses 436 rencontres du championnat transalpin, le champion du monde 2006 pourrait être d'un grand apport à n'importe quelle équipe du Calcio, même s'il est difficile de l'imaginer signer en faveur d'un autre cador de .

Depuis la fin de son aventure avec la Roma, et l'adieu émouvant à l'Olimpico et tous ses tifosi, De Rossi a vu son nom circuler dans plusieurs clubs hors . On l'a successivement annoncé au Boca Juniors, puis au . Des destinations qui, manifestément, ne font pas partie de ses priorités.