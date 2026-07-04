De retour, Stengs s'impose comme figure de proue lors du premier match amical du Feyenoord

Le Feyenoord a parfaitement lancé sa préparation estivale. Samedi après-midi, l’équipe de Giovanni van Bronckhorst a dominé le FC Dordrecht et s’est imposée 6-0 dans un M-Scores Stadion archi-comble. Calvin Stengs, de retour de prêt de l’OGC Nice, a célébré son come-back par un but et une passe décisive. Luciano Valente, Gaoussou Diarra, Tom van den Elshout et Gonçalo Borges (auteur d’un doublé) ont également trouvé le chemin des filets.

Feyenoord s’est présenté à Dordrecht avec plusieurs noms marquants dans le onze de départ. Charles Vanhoutte, recrue estivale, a immédiatement fait ses débuts officieux dès le coup d’envoi et a formé un trio au milieu de terrain avec Oussama Targhalline et Luciano Valente.

Les premières minutes ont surtout été marquées par une phase d’observation. Peu à peu, le Feyenoord a complètement pris l’initiative et a proposé un jeu combiné soigné. Stengs a failli ouvrir le score sur un tir lointain, tandis que les Rotterdamois repoussaient de plus en plus l’équipe locale vers son camp.

Après une première occasion franche pour Casper Tengstedt, l’ouverture du score méritée est finalement intervenue à la 22e minute. Targhalline a lancé l’action après un beau jeu combiné avec Givairo Read, puis Stengs a repris le ballon en retrait d’une frappe puissante : 0-1. Cinq minutes plus tard, le Feyenoord a doublé son avance lorsque Stengs a servi Valente, qui a gardé son sang-froid et a inscrit le 0-2 d’une frappe maîtrisée.

Dordrecht s’est montré à quelques reprises entre-temps, mais le Feyenoord a gardé le contrôle. Après une faute sur Deijl dans la surface de réparation, le ballon a été placé sur le point de penalty. Borges a pris ses responsabilités et a transformé le penalty avec conviction pour porter le score à 0-3, avant de frapper à nouveau une minute plus tard. Après une récupération de Targhalline, Tengstedt sert l’attaquant sur l’aile, qui inscrit son deuxième but de l’après-midi et porte le score à 0-4 à la mi-temps.

Après la pause, les deux équipes sont revenues avec un onze entièrement renouvelé. Feyenoord a eu un peu plus de mal à maintenir le même rythme, mais est resté l’équipe la plus dangereuse. Liam Bossin s’est d’ailleurs illustré par un bel arrêt sur un coup franc puissant de Dordrecht.

Diarra s’est montré menaçant dès la reprise et a vu sa frappe puissante repoussée par le gardien de Dordrecht. Peu après, Gjivai Zechiël lance une offensive d’une longue passe, conclue par un centre d’Aymen Sliti. La défense locale ne parvient pas à repousser le danger, et Van den Elshout en profite pour inscrire le 0-5 à la 65^e minute.

Dans le dernier quart d’heure, le rythme est encore retombé, même si Feyenoord a maintenu la pression. Un coup franc de Sem Steijn n’a pas été correctement repoussé par la défense de Dordrecht, permettant à Diarra de propulser le rebond dans les filets d’une frappe fulgurante (0-6). Dans le temps additionnel, Jordan Lotomba a failli alourdir le score, mais sa frappe puissante a été repoussée. Steijn a lui aussi cherché la faille, sans succès, butant à plusieurs reprises sur un défenseur local.

Composition du Feyenoord en première mi-temps : Wellenreuther ; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Deijl, Vanhoutte, Targhalline, Valente, Stengs, Tengstedt, Borges.

Composition du Feyenoord en deuxième période : Bossin ; Lotomba, Plug, Kasanwirjo, Wessels ; Zechiël, Steijn, Hadidi ; Van den Elshout, Diarra, Sliti.



