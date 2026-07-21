De Paul explose dans un message enflammé : notre sourire vous dérange !

Le milieu de terrain argentin Rodrigo De Paul a lâché une véritable bombe sur son compte Instagram, seulement 24 heures après la défaite en finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne, en lançant une attaque cinglante contre les détracteurs de son pays, qu'il a accusés d'avoir propagé des « théories du complot sans aucun fondement » tout au long du tournoi.

De Paul, 32 ans, qui avait débuté la finale comme titulaire après avoir été remplaçant en demi-finale, a écrit dans un communiqué enflammé : « Je vois aujourd'hui combien de gens s'attendaient à cette chute et ont propagé des théories du complot sans aucun fondement tout au long de la Coupe du monde pour atténuer la douleur des autres, incapables de vivre ce que vivaient tous les Argentins ; parce que nos sourires les dérangent, et parce que notre façon de faire les incommode. »

Le coéquipier de Lionel Messi à l'Inter Miami a ajouté : « Mais cela n'a fait que confirmer que la passion et l'amour de notre maillot peuvent triompher de tout », dans une allusion évidente à une grande partie de la presse internationale et à d'anciens joueurs d'autres sélections, qui avaient accusé l'Albiceleste tout au long du Mondial de bénéficier d'un favoritisme arbitral, en plus de critiquer son style de jeu et sa manière de célébrer.

Malgré la virulence de son ton envers ses détracteurs, « el Motorcito » (le petit moteur) a exprimé sa profonde tristesse de voir l'Argentine incapable de conserver son titre, déclarant : « La plus grande douleur, c'est de ne pas avoir pu ramener la Coupe du monde dans notre pays ; car s'il y a bien quelqu'un qui méritait de revivre ce sentiment, c'est vous, mais au fil des heures on comprend que votre lien avec cette équipe dépasse le simple trophée. »

De Paul a accompagné son message émouvant de trois photos : la première le montre de dos, portant la médaille d'argent et regardant les tribunes bondées de supporters argentins, la deuxième montre l'équipe célébrant sa qualification pour les quarts de finale au stade de Kansas City, et la troisième montre les joueurs s'enlaçant après l'un des 19 buts inscrits par l'équipe de Lionel Scaloni durant le tournoi.

Celui qui compte 94 sélections, l'un des piliers majeurs de l'ère dorée de Scaloni qui pourrait s'achever le 31 décembre prochain selon les propos du sélectionneur lui-même, a conclu : « La douleur restera présente longtemps, mais aujourd'hui je suis plus fier que jamais d'appartenir à l'Argentine. »

De Paul est un joueur central de l'ère la plus fructueuse de l'histoire de l'Albiceleste, sacré champion de la Copa América 2021 et 2024, ainsi que de la Coupe du monde 2022, et après sa première grande déception sous le maillot de l'Albiceleste, il sera l'un des leaders d'une nouvelle génération qui ne comptera pas Nicolás Otamendi et, en théorie, Lionel Messi non plus.