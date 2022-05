De nouvelles sanctions contre le football russe

L'UEFA a confirmé que les équipes russes seront exclues des compétitions européennes la saison prochaine, l'instance dirigeante ayant prononcé de nouvelles sanctions lundi.

En février, l’institution continentale a interdit à tous les clubs russes et à l'équipe nationale de participer aux compétitions de l'UEFA "jusqu'à nouvel ordre", en raison de l'invasion de l'Ukraine par ce pays. En raison du conflit en cours, les représentants russes sont à nouveau exclus des compétitions.

Quelles sanctions l'UEFA a-t-elle infligées aux équipes nationales russes ?

Les équipes russes masculines, féminines et des moins de 21 ans se verront toutes refuser l'accès aux compétitions européennes la saison prochaine. L'UEFA a confirmé que la Russie ne sera pas autorisée à jouer dans la Ligue des Nations et qu'elle sera classée quatrième et donc reléguée du Groupe 2 de la Ligue B.

En outre, l'UEFA a confirmé que l'équipe féminine "ne participera pas au groupe C du tournoi final de de l’Euro féminin" en Angleterre cette année. C’est le Portugal qui prendra la place des Russes dans cette phase finale.

L'équipe féminine de Russie ne sera pas non plus autorisée à terminer sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2023. De même, les espoirs ne termineront pas la phase de qualification du prochain championnat d'Europe.

Les clubs russes interdits de compétition européenne

Une fois de plus, aucun club russe ne participera à la Ligue des champions, à l'Europa League ou à l'Europa Conference League la saison prochaine. "La Russie n'aura aucun club affilié participant aux compétitions de clubs de l'UEFA lors de la saison 2022/23", a confirmé un communiqué de l'UEFA.

"Par conséquent, les listes d'accès respectives des compétitions de clubs masculines et féminines ont été rééquilibrées conformément aux principes énoncés dans les règlements des compétitions concernés. En outre, la Russie se verra attribuer un nombre de points de coefficient équivalent au plus petit nombre qu'elle a obtenu au cours de l'une des cinq dernières saisons, soit 4,333 points pour le coefficient de club d'association masculin et 1,750 pour le coefficient de club d'association féminin aux fins du calcul des points pour la saison 2022/23".

Les candidatures de la Russie aux Euro 2028 et 2032 sont refusées

La Russie s'était présentée comme hôte potentiel des compétitions du championnat d'Europe 2028 et 2032. Cependant, l'UEFA a décidé de ne pas retenir leur candidature, déclarant : "Le Comité exécutif de l'UEFA a déclaré que la candidature soumise par l'Union de football de Russie (FUR) pour accueillir l'UEFA EURO 2028 ou l'UEFA EURO 2032 n'était pas éligible, conformément à l'article 16.02 du Règlement des candidatures pour les phases finales et finales de l'UEFA, qui stipule que "chaque soumissionnaire doit s'assurer qu'il n'agit pas d'une manière qui pourrait jeter le discrédit sur l'UEFA, la finale de l'UEFA ou la phase finale de l'UEFA, tout autre soumissionnaire (ou tout employé, dirigeant ou représentant de l'un des éléments précédents), la procédure de candidature ou le football européen".