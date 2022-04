De nouveaux éléments ? Mbappé ferait une grosse erreur en restant au PSG sans grands changements

Bien que Karim Benzema soit désormais le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2022, Kylian Mbappé a montré une fois de plus au cours des quinze dernières jours pourquoi il est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de la planète. Lors de ses deux derniers matchs en club et en sélection, il a apporté huit contributions directes au but. Avec la France, il a marqué deux buts et en a offert un contre l'Afrique du Sud, puis il a enchaîné avec le Paris Saint-Germain en inscrivant un doublé et en réalisant un triplé de passes décisives contre Lorient.

Une sortie médiatique ambigüe

Les critiques souligneront le niveau modeste de l'adversaire lors de chaque match, mais les performances de Mbappé n'en ont pas moins été spectaculaires, et un but ou une passe décisive lors de chacun des huit matches de Ligue des champions du PSG cette saison réfute l'idée qu'il puisse être un joueur de petits matches. En effet, la clameur des nouvelles sur son avenir est une preuve suffisante de sa valeur sur le terrain. Depuis des mois, ce que fera Mbappé à la fin de la saison fait l'objet de spéculations enragées. En fin de contrat le 31 juin, le joueur de 23 ans est destiné à devenir l'agent libre le plus courtisé du football depuis des années, voire depuis toujours.

Le Real Madrid semble être en tête dans la course à l'international français depuis le début de la saison, mais ces derniers jours, un subtil changement de dynamique s'est opéré. "Je n'ai pas pris ma décision, il y a de nouveaux éléments à prendre en compte. Quels éléments ? Juste de nouveaux éléments", a déclaré Mbappé à Prime Vidéo après son étonnante prestation contre Lorient. "Je suis calme, j'essaie de prendre la meilleure décision possible avec ma famille. Si j'avais pris cette décision, je l'aurais dit et je l'aurais embrassé. Je fais toujours cela, je n'ai pas besoin de me cacher. Je veux juste prendre la meilleure décision possible."

La figure de proue du PSG

Ces commentaires sont arrivés peu après que la presse française ait révélé que le PSG est prêt à faire de lui la figure de proue et le capitaine de l'équipe pour la prochaine étape de son projet, qui se trouve à un moment important étant donné la nature de sa défaite en Ligue des champions contre Madrid et aussi l'incertitude sur l'avenir de Mbappé. Le PSG, c'est devenu évident, ne peut pas se passer de Mbappé. Il joue peut-être aux côtés de Lionel Messi et de Neymar à la pointe de l'attaque, mais la hiérarchie au sein du trio de tête est évidente pour quiconque a passé du temps à les observer cette saison : le Français dépasse de la tête et des épaules ceux qui l'entourent.

Les pensionnaires du Parc des Princes remueront ciel et terre pour conserver l'attaquant, ce qui pourrait être les "éléments" auxquels Mbappe a fait référence le week-end dernier. Bien qu'il ait laissé cette déclaration délibérément ambiguë, il est probable qu'il ne s'agisse pas simplement de se voir remettre le brassard. Des actions plus importantes pourraient être en jeu, comme l'éviction du directeur sportif Leonardo, dont les performances ont finalement été sérieusement examinées.

Leonardo out, Pogba in pour convaincre Mbappé ?

Le PSG pourrait même se rapprocher de Paul Pogba, le grand ami de Mbappé, dont la présence pourrait suffire à lui donner des raisons de réfléchir à son avenir. En tout cas, s'il n'y a pas un changement sismique dans le projet du PSG cet été, Mbappé ferait une erreur en re-signant pour le club. Leur politique de transfert désordonnée est désormais bien connue, tandis que leur manque de force mentale continue d'être une source d'embarras chronique sur la plus grande scène. Après tout, le PSG a eu le pied sur la nuque du Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, et pourtant c'est l'équipe de Carlo Ancelotti qui est maintenant sur le point d'atteindre les demi-finales.

L'histoire peut être surjouée lorsque les joueurs ont de grandes décisions à prendre dans leur carrière, mais la tendance à la catastrophe du PSG est devenue alarmante et Mbappé ne devrait pas se laisser aspirer dans ce vide d'échec. Mais il y a aussi des risques à aller au Real Madrid. Avec Vinicius Junior et Benzema qui occupent respectivement ses positions préférées à gauche et dans l'axe, Mbappé risque d'être relégué à droite, une position qu'il n'a pas occupée régulièrement depuis ses débuts à Monaco.

Il serait donc peut-être judicieux de passer 12 mois de plus à Paris pour consolider son héritage dans le club de sa ville natale - en devenant probablement le meilleur buteur de l'histoire du club - puis de rejoindre le Santiago Bernabéu lorsque l'un de ses postes préférés se libérera. Mbappé, qui vient à peine d'avoir 23 ans, a le luxe du temps de son côté. Néanmoins, la décision qu'il prendra dans les semaines à venir aura une incidence sur le reste de sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel. C'est une décision qu'il évalue clairement et soigneusement.