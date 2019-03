De Ligt : "Rejoindre Chiellini et Bonucci à la Juve ? Cela pourrait arriver mais d'autres clubs sont intéressés"

Matthijs De Ligt a évoqué une éventuelle arrivée à la Juventus: "C’est une excellente équipe, mais il existe aussi d’autres clubs", a-t-il indiqué.

Matthijs De Ligt, prochain adversaire de la en avec l' Amsterdam est objet d'un désir de nombreux clubs européens sur le marché des transferts. Il n'a d'aillleurs pas nié un possible transfert à la Juve l'été prochain.



Le défenseur néerlandais, interviewé exclusivement par "Tuttosport", a valorisé Bonucci et Chiellini avec des mots importants et parlé du théme des transferts.



"J'admire vraiment Chiellini, c'est un défenseur central très fort et l'un des meilleurs de tous les temps. J'apprécie également Bonucci. Ce sont deux des meilleurs défenseurs centraux d'Europe et deux exemples à suivre pour un jeune joueur comme moi. Rejoindre Chiellini et Bonucci à la Juventus? Cela pourrait arriver, mais d'autres clubs sont également intéressés. Nous verrons au moment opportun, maintenant je suis entièrement concentré sur Ajax et mon agent Raiola s'occupe du reste. De Jong ne me m'a rien dit au sujet de rejoindre Barcelone", a indiqué De Ligt.



"La Juventus est une excellente équipe, mais nous croyons aux chances de qualification et à la victoire en Champions League, car nous sommes plus jeunes et avec moins de pression. Cristiano Ronaldo? C'est l'un des meilleurs au monde et avec lui la Juventus est plus forte, mais cela constitue également un défi fascinant de jouer contre lui. Nous avons Tadic, notre Ronaldo".



"Les comparaisons avec Nesta et Stam? Elles me rendent heureux parce qu'ils étaient deux des meilleurs centraux mais je dois encore faire beaucoup pour atteindre leur niveau. Nesta était un fabuleux défenseur. Je regarde aussi des vidéos de Maldini et de Baresi. L'école italienne des défenseurs a toujours été la plus importante", a jugé De Ligt.