De Ligt réagit à la rumeur Barça

L'arrière néerlandais a démenti la rumeur selon laquelle il pourrait prendre la direction de Barcelone.

Matthijs de Ligt a démenti les rumeurs selon lesquelles il quitterait la Juventus pour Barcelone, le défenseur néerlandais affirmant que ces nouveaux bruits de coulisses n'avaient "aucun sens".

Le défenseur international néerlandais a vu un passage au Camp Nou évoqué après avoir explosé à l'Ajax, mais l'intérêt du géant catalan a été snobé lorsqu'il a choisi de s'engager en faveur de la Vieille Dame. De Ligt a fait face à de nombreuses difficultés à Turin, mais il reste lié à un contrat jusqu'en 2024 et n'a pas l'intention de rompre cet accord.

L'article continue ci-dessous

Interrogé par ESPN sur les rumeurs du Barca, De Ligt a déclaré: "Je suis très heureux à la Juve. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Je me sens bien sur le terrain et j'ai apprécié. Est-ce qu'ils me laisseraient partir? Il y a beaucoup de clubs qui ont des problèmes d'argent, mais vous devriez demander au club. Je ne sais pas. Ces [rumeurs de Barcelone] n’ont plus de sens maintenant. Ce n’est pas important pour moi et personne ne m’en a informé."

Une première campagne d'adaptation 2019-2020 a vu De Ligt devoir faire ses preuves une fois de plus après avoir quitté son confort à Amsterdam. Il a disputé 36 autres rencontres toutes compétitions confondues cette saison, malgré quelques passages à vide, aidant les Bianconeri à remporter la gloire de la Coppa Italia et en supercoupe d'Italie

Les objectifs du club n'ont cependant pas été remplis et Andrea Pirlo à être remplacé par Massimiliano Allegri au poste de coach. Malgré cela, De Ligt voit des raisons d'être optimiste. Il a confié à propos de la campagne de la Juve: "Ce fut une saison difficile physiquement et mentalement. Une saison avec des hauts et des bas. J'étais absent pendant trois mois, puis je suis revenu et j'ai contracté le covid. Si vous aviez dit il y a trois semaines que nous gagnions la coupe et que nous retrouverons la Ligue des champions, on aurait signé bien sûr".