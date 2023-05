De Laurentiis jubile après le sacre de Naples

Le président du Napoli a savouré le titre acquis par son équipe après de longues années d'attente et fixé de nouveaux objectifs ambieux.

Naples a officiellement validé son titre de champion d'Italie jeudi soir en allant faire match nul sur la pelouse de l'Udinese. Son premier sacre depuis 33 ans et le dernier de l'ère Diego Maradona.

"Il nous manque la Ligue des champions"

Une vague de liesse a déferlé sur la ville, qui a connu d'impressionnantes célébrations. Un bonheur également partagé par le président du club, Aurelio de Laurentiis, qui a repris l'équipe en 2004.

"Vous avez toujours dit 'nous voulons gagner'. Et nous avons tous gagné ensemble. Merci à tout le monde, tout le monde ici dimanche contre la Fiorentina pour la grande fête", a-t-il exulté devant la foule.

"Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une attente qui a duré 33 ans. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit qu'il faudrait 10 ans pour aller en Europe. Promesse tenue en avance. Ensuite, j'ai dit que nous gagnerions le Scudetto dans 10 ans et nous avons réussi en avance. Maintenant, l'objectif est de gagner et de gagner à nouveau. Il nous manque la Ligue des champions."

Une compétition dans laquelle Victor Osimhen et consorts ont cédé en quarts de finale face à l'AC Milan (0-1/1-1) cette saison, et pourront nourrir à nouveaux de belles ambitions l'an prochain.

Surtout au vu de la grande réussite qu'aura été la reconstruction de l'équipe après de nombreux départs majeurs l'an dernier. "Cette équipe croulait sous les responsabilités, nous avions besoin d'air frais et la capacité de faire de grandes choses collectivement et non en tant qu'individus qui oeuvraient comme un frein", a poursuivi De Laurentiis.

"Le projet ne s'arrête jamais, aujourd'hui c'est un point de départ et non un point d'arrivée. Ça recommence avec Spalletti. Les champions qui sont passés par Naples? C'est aussi le Scudetto de Cavani, Lavezzi, Quagliarella, Higuain... Nous l'avons construit au fil des années, car comme disent les Français, je n'ai rien à regretter."