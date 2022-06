De la prison avec sursis requise contre Platini et Blatter

La justice suisse a rendu son réquisitoire dans le procès de Platini et Blatter, qui pourraient être condamnés à de la prison avec sursis.

Le procès de Michel Platini et Sepp Blatter se poursuit en Suisse, et l'on connaît désormais les peines requises par la justice contre les deux hommes.

Un an et huit mois de prison avec sursis requis

Accusé d'avoir reçu un paiement déloyal de deux millions de francs suisses, l'ancien numéro dix des Bleus a vu la justice requérir un an et huit mois de prison avec sursis à son encontre, en plus de deux ans de mise à l'épreuve. Idem contre l'ancien président de la FIFA.

La décision finale du Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, en charge de l'affaire, sera rendue le 8 juillet prochain.

Les deux anciens dirigeants du football mondial et européen, qui ont vu leurs carrières s'arrêter à la suite de cette affaire, encourent jusqu'à cinq ans de prison pour les faits qui leur sont reprochés.

L'article continue ci-dessous

Une affaire qui remonte à 2011

Pour rappel, Sepp Blatter est accusé d'avoir validé le versement par la FIFA de deux millions de francs suisses à Michel Platini (qui était alors à la tête de l'UEFA).

Une somme qui aurait constitué une rémunération de l'ancien stéphanois pour son rôle de conseiller auprès de Blatter entre 1998 et 2022, mais aucun accord ne fait mention d'un tel salaire.

"Blatter et Platini ont agi par un mobile purement égoïste et pécuniaire", a estimé le procureur Thomas Hildbrand au moment de faire sa réquisition.