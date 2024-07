De la chirurgie pour Mbappé ? La vérité éclate

Mbappé ne sera pas présent lors de la rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone dans le cadre de leur tournée de pré-saison aux États-Unis

Mais le Bondynois sera au moins disponible pour le début de leurs matches de compétition.

Le joueur de 25 ans a confirmé hier lors de sa conférence de presse qu'il serait prêt pour le match de Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta le 14 août, mais il n'a pas donné d'indications sur la nécessité d'une intervention chirurgicale sur son nez cassé. El Chiringuito rapporte qu'il ne passera pas sous le bistouri pour réparer son nez après les évaluations faites lors de sa visite médicale.

Néanmoins, il ne sera pas présent lors de leur tournée de présaison aux États-Unis, où ils affronteront l'AC Milan, Barcelone et Chelsea. Selon leurs informations, il sera mis au repos pour la tournée avant une longue saison avec une limite supérieure de 72 matchs l'année prochaine, sans compter les matchs internationaux. Une fois que les Blancos auront terminé leur dernier match amical contre Chelsea, ils rentreront, probablement le 8 août à Madrid.

Mbappé commencera à s'entraîner le 7 août, et El Chiringuito ajoute qu'il débutera presque certainement contre l'Atalanta à Varsovie, en Pologne, une semaine plus tard. Les autres joueurs du Real Madrid qui ont participé aux demi-finales de l'Euro ou de la Copa América ne se rendront pas non plus aux États-Unis.