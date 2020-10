De Jong révèle les conseils de Koeman avant son transfert au FC Barcelone

Le Néerlandais a déclaré que Koeman l'avait conseillé sur son transfert au Camp Nou avant de devenir son entraîneur en Catalogne un an après.

Frenkie de Jong a révélé les conseils qui lui avaient été donnés par Ronald Koeman avant son transfert au FC Barcelone. Le Barça a conclu un accord pour signer De Jong en provenance de l' Amsterdam pour 75 millions d'euros en janvier 2019, après l'avoir vu devenir l'un des talents les plus brillants d'Europe à la Johan Cruyff ArenA. Le joueur de 23 ans a rejoint ses nouveaux coéquipiers au Camp Nou six mois plus tard, et est depuis devenu titulaire régulier chez les Blaugrana.

Le milieu de terrain néerlandais a maintenant admis qu'il avait demandé l'avis de Ronald Koeman après avoir entendu parler de l'intérêt du Barça, lui qui était déjà devenu international et présent en sélection sous les ordres de l'ancien joueur de 57 ans : "Je lui ai parlé au téléphone il y a plus d'un an et il était très positif à propos de Barcelone en tant que club et de Barcelone en tant que ville. Donc, ce qu'il m'a dit était presque entièrement positif", a déclaré De Jong à UEFA.com.

"Il m'a juste dit que je devais faire attention, que je ne devrais pas aller trop au restaurant ou trop manger parce que la vie est vraiment belle à Barcelone et parfois on a l'impression d'être en vacances toute l'année. Il a juste dit : "Soyez prudent avec ça et, pour le reste, tout va vraiment bien". En fin de compte, le football est la partie principale", a ajouté l'ancien milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam qui a retrouvé Ronald Koeman un an plus tard à Barcelone.

Ronald Koeman, qui a remporté quatre titres de champion d' et la Coupe d'Europe au Barca au cours de sa carrière de joueur, a hérité du poste d'entraîneur au Camp Nou un an après l'arrivée de Frenkie De Jong au club, remplaçant Quique Setien sur la sellette après la défaite 8-2 de l'équipe face au en . De Jong est heureux d'évoluer de nouveau sous les ordres de l'entraîneur expérimenté, et dit qu'il entretient de bonnes relations avec la légende des Blaugrana qui sont basées sur le respect.

"Je préfère jouer en double pivot qu'en sentinelle"

"Je pense que la communication entre nous, entre l'entraîneur et moi, est vraiment bonne, et il me dit strictement ce qu'il attend de moi à ce poste, et je pense que tout est vraiment clair", a-t-il déclaré à propos du style managérial de Koeman. "Quand il parle, vous l'écoutez parce qu'il a cette autorité, ce pouvoir - je ne sais pas comment l'expliquer - et, bien sûr, il a beaucoup de connaissances sur le football parce que je pense qu'il comprend le jeu et était un grand joueur avant. Donc, s'il essaie de t'apprendre quelque chose, tu écoutes".

De Jong a occupé plusieurs postes différents dans le onze de départ depuis son arrivée au Barça, mais il est heureux de retrouver son rôle naturel en tant que milieu de terrain devant la défense sous la direction de Ronald Koeman : "Je pense que dans ma nature de joueur, je veux recevoir le ballon tôt dans le jeu et mettre en place le jeu. Je pense que c'est plus mon style de jeu que d'attendre le ballon et de le recevoir devant et de toucher le ballon. moins".

"Je pense que je me sens plus à l'aise en position pivot qu'en haut devant, mais je peux aussi jouer haut devant. Cela n'a pas tellement d'importance pour moi mais, si je devais choisir, je préférerais jouer en double pivot que, par exemple, comme sentinelle", a conclu le Néerlandais. Frenkie De Jong sera de retour en action avec le Barça lors d'un voyage à la en Ligue des champions mercredi, où ils viseront à rebondir après une douloureuse défaite 3-1 contre le lors du Clasico ce week-end.