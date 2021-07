De Harry Maguire à Raphael Varane, qui sont les défenseurs centraux les plus chers de l'histoire ?

Acheté pour 50 millions d'euros, Raphael Varane fait son entrée dans le top 10 des défenseurs centraux les plus chers de l'histoire.

Avec un transfert du Real Madrid à Manchester United pratiquement effectué pour un montant de près de 50 millions d'euros, Raphael Varane devient le 10eme défenseur central le plus cher de tous les temps.

Le joueur de 28 ans, qui a passé les 10 dernières saisons au Real Madrid, a remporté tous les trophées en Espagne, dont quatre Ligues des champions et trois titres de la Liga. Il a remporté un total de 18 titres à Santiago Bernabeu et est l'un des défenseurs les plus accomplis de la génération actuelle.

L'international anglais Harry Maguire est le défenseur central le plus cher de tous les temps après avoir déménagé à Manchester United à l'été 2019 pour un montant record de 87,1 millions d'euros en provenance du club de Premier League Leicester City.

Le transfert de Maguire a dépassé la signature par Liverpool du défenseur néerlandais Virgil van Dijk pour 84,5 millions d'euros de Southampton, ce qui était le montant record pour l’achat d’un défenseur central jusqu’à l’été 2019.

Dans la liste des transferts les plus chers des défenseurs centraux, Manchester City compte le plus grand nombre de joueurs, quatre sur les 11 premiers transferts.

Voici le top 10 des plus gros transferts pour des défenseurs centraux :