De Bruyne bouscule Arteta ! La scène qui choque l'Angleterre

Le choc entre Arsenal et Manchester City a été marqué par une petite altercation entre Kevin De Bruyne et Mikel Arteta.

Lorsque les deux meilleures équipes de la saison se donnent rendez-vous pour une finale avant l'heure dans la course au titre, il y a forcément de l'électricité dans l'air. Ce mercredi, Manchester City a frappé un grand coup en signant un précieux succès contre Arsenal (3-1). Une victoire qui permet au tenant du titre de repasser devant son hôte du soir au classement, bien que le club londonien ait encore un match supplémentaire à disputer.

De Bruyne-Arteta, que s'est-t-il passé ?

Si ce match entre Arsenal et Manchester City a tenu ses promesses, avec une grosse qualité technique de chaque côté, une scène a étonné le public anglais. Peu après la mi-temps, à la 51e minute de jeu plus précisément, Kevin De Bruyne, visiblement très tendu, a bousculé volontairement le manager des Gunners Mikel Arteta avant de l'invectiver à distance. Le meneur de jeu des Citizens voulait effectuer une touche très rapidement et estimait que l'Espagnol gagnait du temps en gardant le ballon.

Il n'en a pas fallu davantage pour faire les gros choux de la presse britannique, qui a largement relayé la scène. Le public a été d'autant plus surpris que De Bruyne et Arteta se connaissent depuis de nombreuses années, le technicien espagnol ayant officié en qualité d'adjoint de Pep Guardiola du côté de Manchester City.

Au coup de sifflet final, De Bruyne et Arteta se sont certainement rappelés à ces vieux souvenirs puisque la tension est retombée et les deux hommes se sont enlacés.