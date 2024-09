De Bruyne arnaqué sur sa note EAFC 25, sa réaction hilarante

Manchester City vs Brentford

La star de Manchester City, Kevin De Bruyne, a été stupéfait après avoir vu sa note de vitesse sur EA SPORTS FC chuter de 25.

Les footballeurs prennent leurs notes sur les jeux vidéo au sérieux et une nouvelle preuve en est venue lorsque De Bruyne a découvert que sa vitesse avait chuté, passant de 72 à 67. La star de Manchester City et de la Belgique a eu 33 ans en juin, et EA SPORTS a clairement l'impression qu'il a perdu un pas après avoir subi une campagne 2023-24 marquée par des blessures.

"Je pense qu'ils ont pris ça quand j'étais en béquilles la saison dernière", a répondu De Bruyne, selon ESPN.

Il ne devrait cependant pas être trop contrarié. De toutes les stars de la Premier League, seuls ses coéquipiers de Man City Rodri et Erling Haaland (tous deux 91) ont une note globale supérieure à celle de De Bruyne, 90, sur le nouveau jeu.

De Bruyne n'est pas la seule star de la Premier League à être agacée par ses notes sur le jeu. Lorsqu'il a découvert que son tir avait été noté 81, Leandro Trossard d'Arsenal a répondu : "Il devrait être beaucoup plus élevé ! Non, ce n'est pas suffisant. Pas du tout."

De Bruyne espère montrer à EA SPORTS qu'ils ont tort en matière de vitesse cette saison. Le milieu de terrain sera en action samedi lorsque City affrontera Brentford en Premier League.