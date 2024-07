Kevin De Bruyne pourrait faire ses adieux à Man City cet été après avoir accepté des conditions personnelles avec le club saoudien Al-Ittihad.

Selon Rudy Galetti, De Bruyne a conclu un accord verbal avec Al-Ittihad en vue d'un éventuel transfert cet été. Le club saoudien a envoyé une délégation pour s'entretenir avec l'international belge, mais il n'a pas encore entamé de négociations avec Manchester City.

City serait prêt à laisser partir De Bruyne cet été à condition de recevoir une offre acceptable, bien que l'évaluation du Belge ne soit pas encore claire. Le contrat du joueur de 33 ans à l'Etihad Stadium court jusqu'en 2025, si bien que les champions de Premier League pourraient être tentés de le vendre s'ils en ont l'occasion.

Le milieu de terrain vétéran a connu un succès retentissant à City depuis son arrivée en 2015. Il a remporté six fois la Premier League, cinq fois la League Cup, deux fois la FA Cup et la Ligue des champions, en plus de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et de la Super Coupe de l'UEFA.