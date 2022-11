De Bruyne a peur du Maroc

Le meneur de jeu belge s'attend à ce que les Diables Rouges passent un vrai test lors de leur deuxième match face au Maroc.

La Belgique cherchera à remporter une deuxième victoire consécutive pour sortir de son groupe face au Maroc, qui a tenu la Croatie, finaliste de 2018, en échec (0-0) lors de la première journée, et le milieu de terrain de Manchester City admet que ce sera un match difficile étant donné qu'il comprend bien les joueurs des Lions de l'Atlas.

"En Coupe du monde, il n'y a plus d'équipes faibles", a déclaré De Bruyne lors d'une conférence de presse d'avant-match vendredi.

"Le Maroc a une bonne équipe. Je connais presque tous les joueurs du onze qui jouent en Premier League, en France et en Italie. Ils ont fait un bon match contre la Croatie, que nous connaissons tous. Ce sera un match difficile".

"Je pense que nous pouvons montrer plus de courage, être meilleurs avec le ballon et améliorer nos performances. Individuellement, c'est la même chose. J'étais au niveau de jeu de l'équipe, c'est-à-dire sous la moyenne, et j'espère faire beaucoup mieux que cela."

Les commentaires de De Bruyne interviennent quelques jours après que l'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, a déclaré qu'"ils ont joué avec équilibre comme les équipes européennes" contre la Croatie et les Nord-Africains ont un autre test difficile contre la Belgique qui a terminé troisième en Russie il y a quatre ans.

Le Maroc sera encouragé par le fait que la Belgique n'a pas été au mieux de sa forme lors de sa victoire 1-0 sur le Canada, De Bruyne lui-même étant surpris d'avoir été nommé homme du match après ce qu'il a qualifié de mauvaise prestation.

Les Lions de l'Atlas devront toutefois faire sans le défenseur Noussair Mazraoui, qui s'est blessé lors du match contre la Croatie.

Regragui espère que Hakim Ziyech et ses coéquipiers seront plus efficaces devant le but lorsque son équipe affrontera les Belges dimanche.