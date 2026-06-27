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Karim Malim

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De blessure en blessure… Un nouveau cauchemar s’abat sur l’Espagne

Uruguay vs Espagne
Uruguay
Espagne
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N. Williams
Uruguay
Espagne
Mexique

De la Fuente redoute le pire

La sélection espagnole s’inquiète de plus en plus de l’état de santé de son ailier Nico Williams, touché par une nouvelle blessure musculaire en fin de match contre l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2026. Cette récidive pourrait mettre un terme prématuré à son tournoi.

Bien que la sélection ibérique soit proche d’assurer sa qualification pour les seizièmes de finale, tous les regards se sont immédiatement portés sur l’état physique de l’ailier, qui a quitté la pelouse en boitant visiblement, victime d’une douleur à la jambe droite. D’après le journal Marca, il affichait déjà une mine inquiète à la fin de la rencontre.

Le sélectionneur Luis de la Fuente a évoqué la blessure du joueur en conférence de presse : « Nous devons attendre pour connaître la nature exacte de la lésion. Le joueur ressent une gêne, peut-être liée à la fatigue ou à un surmenage. Nous attendrons les résultats des examens médicaux. »

Les examens médicaux, attendus dans les prochaines heures, devraient préciser la gravité de la lésion. Les premières prévisions ne sont guère rassurantes : Williams pourrait rejoindre la liste des forfaits, déjà emmenée par Yeremi Pino, victime d’une fracture de la clavicule face à l’Uruguay.

Williams suivait déjà un protocole médical spécifique avant le début de la Coupe du monde afin de gérer ses problèmes physiques, ce qui a visiblement affecté son niveau de jeu, puisqu’il n’a pas encore retrouvé son plein potentiel dans le tournoi.

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Cette situation complique les plans offensifs de De la Fuente, qui se retrouve privé de deux ailiers en même temps. Il ne lui reste plus que Víctor Muñoz, lui-même suivi médicalement en raison de problèmes physiques, ainsi que Ferran Torres, à l’aise sur les ailes mais désormais davantage utilisé comme attaquant de pointe.

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