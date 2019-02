DAZN arrive en Espagne - Neymar et Mourinho rejoignent Ronaldo comme ambassadeurs de la marque

DAZN a annoncé que ses services étaient désormais disponibles en Espagne, qui devient le 8e pays où le groupe de streaming sportif s'implante.

DAZN arrive en Espagne. La plateforme de streaming sportif sera désormais disponible de l'autre côté des Pyrénées. L'abonnement mensuel y sera de 4,99€/mois pour profiter des différents contenus sportifs exclusifs (premier mois gratuit et abonnement sans engagement).

L'Espagne devient ainsi le huitième pays dans lequel le leader digital de contenus sportifs s'implante. Le groupe s'est en effet déjà lancé au Japon, en Allemagne, en Autriche et en Suisse en 2016 ; au Canada en 2017 et enfin en Italie et aux Etats-Unis en 2018. Actuellement disponible sur les réseaux sociaux uniquement, la plateforme devrait bientôt être pleinement accessible depuis le Brésil également.

Le PDG de DAZN, Simon Denyer, s'est exprimé sur cette arrivée en Espagne : "C'est l'aube d'une nouvelle pour les fans de sport espagnols qui rejoignent la révolution du sport flexible, accessible et pas trop cher que nous développons dans le monde entier. L'Espagne est un pays d'amoureux du sport qui sont prêts pour le changement. Ils veulent un meilleur moyen de regarder et nous sommes incroyablement fiers de réaliser cela."

Pour ce qui est des compétitions diffusées, DAZN possède en Espagne les droits pour la Cup, la League Cup, la Coupe d'Italie, la Supercoupe d'Italie, le Championship et les League One et Two (3e et 4e divisions anglaises). À partir de la saison 2019/2020 et jusqu'en 2021/2022, la plateforme diffusera également la Premier League anglaise.

L'article continue ci-dessous

Neymar et José Mourinho nouveaux ambassadeurs

Alors que plusieurs figures reconnues du monde du sport comme Cristiano Ronaldo sont déjà associées à la marque, Neymar et José Mourinho sont à leur tour devenus ambassadeurs pour l'occasion.

"Grandir au Brésil vous donne l'amour du sport, en particulier du football. Les Brésiliens sont à fond derrière les équipes et les sportifs qu'ils aiment. Je pense que DAZN a cette même passion pour le sport, et veut le rendre facile d'accès et accessible financièrement pour que les gens en profitent. Le sport devrait être accessible pour tous et je suis heureux de rejoindre une marque qui a ça dans son ADN", a déclaré l'attaquant parisien.

"DAZN offre aux fans de football un nouveau moyen de profiter du sport et des joueurs qu'ils aiment", a quant à lui estimé l'entraîneur portugais. "Leur façon de diffuser le football est différent de ce que nous connaissons. Je suis heureux de rejoindre DAZN en tant qu'ambassadeur global et de me connecter avec les fans de football du monde entier à travers cette plateforme."