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Udinese Calcio v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

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Davis prolonge son contrat avec l'Udinese, mais le Milan reste à l'affût

Udinese
Mercato
Milan AC

L'Udinese et Keinan Davis prolongent l'aventure. Le club frioulan annonce : « De nouveaux chapitres à écrire ensemble au rythme des buts : l'Udinese et Keinan Davis restent ensemble. L'attaquant anglais a prolongé son contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2031 ».


UNE ALTERNATIVE À GIMENEZ – Parallèlement, le marché des transferts s’agite à Milan : hier, une réunion s’est tenue au siège du club avec les dirigeants de l’Udinese. L’attaquant anglais, né en 1997, est une piste sérieuse en cas de départ de Santiago Gimenez, ses caractéristiques correspondant aux attentes de Ruben Amorim.

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