David Silva reçoit une offre d’Al-Duhail

Le chevronné ailier espagnol, David Silva, vient d’être contacté par le club qatari d’Al-Duhail.

Le milieu offensif espagnol quittera cet été après 10 ans de bons et loyaux services. Sa future destination reste encore méconnue mais le club d’Al-Duhail, basé à Doha et qui domine la Stars League, a déclaré à ses représentants qu'ils étaient prêts à devancer toute la concurrence pour obtenir sa signature. Et ce à travers une offre financière qu’il lui sera difficile de décliner.

A l'approche de la 2022, il y a aussi un désir au Qatar de rehausser davantage le niveau du championnat national et Al-Duhail sait que la venue d'un joueur du calibre de Silva représentera un coup de boost majeur dans cette optique.

Silva, 34 ans, est aussi sollicité par clubs en et aux États-Unis alors qu’il lui reste quelques semaines seulement dans son contrat avec les Eastlands.

Pour rappel, en hiver dernier, l'attaquant croate Mario Mandzukic a rejoint le club qatari en provenance de la . L’appétit venant en mangeant, les responsables de cette formation veulent donc qu'El Mago le suive au Moyen-Orient.