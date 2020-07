David Silva : "Je me souviendrai toujours de l'amour des gens"

David Silva arrive au terme de son aventure avec Manchester City. L'Espagnol préfère ressasser les bons souvenirs qu'il a connus avec les fans.

David Silva a indiqué que ce qu'il gardera avant tout en mémoire par rapport à son passage à c'est l’amour qu'il a reçu de la part des supporters de l'équipe anglaise.

Le milieu de terrain de 34 ans quittera Manchester City à la fin de la saison, une décennie après l'avoir rejoint en provenance de Valence. Après 433 matchs, 77 buts, quatre titres de champion et d'innombrables temps forts personnels, le départ de Silva risque d'être un moment très émouvant pour les admirateurs du club.

En évoquant son passage au club dans une interview à DAZN , Silva a déclaré: "Pour moi, cela a été parfait. Quand je suis arrivé, je ne pensais pas que je serais ici si longtemps. À part le football, les trophées, tout, je me souviendrai. l’amour du peuple, qui est le plus important. "

Le départ de Silva marquera incontestablement la fin d’une époque historique du côté de l'Etihad. Lui et Sergio Aguero sont les seuls survivants de l'équipe qui a remporté le titre de 2011-12 - leur premier titre de l'ère moderne. Silva a été enrolé pour aider à conquérir ce genre de trophées, mais il ce n'est pas le palmarès qu'il préfère retenir de son séjour Outre-Manche.

«[Signer pour City] a été l'une des meilleures décisions de ma carrière parce que je l'ai vraiment apprécié. Ma famille et moi-même avons beaucoup apprécié, a clamé l'ex-international espagnol. En fin de compte, dans un pays qui n'est pas le vôtre, et qu'on me traite comme ils l'ont fait, ce n'est pas donné à tout le monde et c'est la chance que j'ai eue. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai de bonnes statistiques, mais il y a aussi l'esprit que vous avez eu dans l'équipe. Dieu merci, nous avons eu un bon état d'esprit car sinon, je n'aurais pas été ici depuis 10 ans. Quand c'est un projet aussi ambitieux, si vous ne jouez pas bien, ils amèneront de nouvelles personnes et vous serez écarté. Être ici pendant 10 ans n'est pas facile. Cela me rend fier. Être dans un autre pays, et dans une ligue compétitive, être le joueur qui a joué le plus de matchs ici me rend fier. "

À moins d'un revirement de situation inattendu, la dernière apparition de Silva en Premier League aura lieu dimanche à Norwich. City reviendra à l'Etihad deux semaines plus tard, pour le match retour de leur match retour en avec le .