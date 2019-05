David Luiz signe un nouveau contrat avec Chelsea

Le défenseur brésilien a lié son avenir à celui de l'équipe londonienne jusqu'en 2021.

David Luiz a mis fin aux spéculations sur son avenir à en signant un nouveau bail avec le club, ce jeudi. Chelsea a confirmé que le défenseur avait prolongé son contrat et sera sous contrat jusqu'à la campagne 2020-2021.

Luiz a fait 48 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, marquant trois buts. Il est devenu l'un des principaux relais de Maurizio Sarri alors qu'il était totalement écarté sous la direction de l'entraîneur précédent, Antonio Conte.

Le Brésilien a également conduit Chelsea à la finale de la , où le club affrontera après avoir envoyé l'Eintracht Frankfurt aux tirs au but en demi-finale. Il a d'ailleurs transformé son propre essai, en prenant le portier adverse à contre-pied. "Je suis tellement heureux d'être ici et d'avoir cette opportunité de rester. J'aime ce club et j'ai toujours l'ambition d'un jeune joueur, a déclaré Luiz dans un communiqué. Cela représente beaucoup pour atteindre une autre finale européenne, et nous avons toujours la possibilité de terminer dans le top trois de la cette saison et je continuerai à faire de mon mieux pour aider l'équipe."

Luiz a fait 35 apparitions en championnat cette saison, son total le plus important depuis son arrivée au club en 2011 et son retour en 2016 après deux ans avec le . Au cours de sa carrière à Chelsea, l'ex-benfiquiste a effectué un total de 246 apparitions, marquant 18 buts tout en remportant un trophée de Premier League, de , de Ligue des Champions et d'Europa League.

"Nous sommes ravis que David Luiz reste au club, a déclaré Marina Granovskaia, directrice de Chelsea, dans un communiqué. Il a donné l'exemple à son entourage tout au long de la campagne et a eu une influence considérable sur et hors du terrain. Avec la finale de la Ligue Europa à venir, nous espérons terminer la saison avec un trophée et David sera au cœur de ce succès à Bakou et au-delà."

Chelsea devrait affronter Leicester dimanche dans le dernier match de la saison de Premier League. Après un match amical contre la New England Revolution mercredi, Chelsea se concentrera sur Arsenal et la finale de la Ligue Europa le 29 mai à Bakou.