David De Gea enfin de retour !

L'ancien gardien de but de Manchester United, David de Gea, a enfin trouvé un nouveau club, puisqu'il est sur le point de rejoindre la Fiorentina.

Selon plusieurs rapports, l'ex-star des Red Devils, De Gea, qui est resté agent libre pendant plus d'un an, est prêt à rejoindre la Fiorentina, un club de Serie A, cet été. Le gardien se serait mis d'accord avec le club italien sur des conditions personnelles et aurait considérablement réduit ses exigences salariales. Il serait prêt à gagner 2 millions d'euros (1,6 million de livres sterling / 2 millions de dollars) par saison, selon La Gazzetta dello Sport.

Le joueur de 33 ans a déjà été associé à un transfert vers un autre club de Serie A, le Genoa, mais l'accord aurait échoué en raison de ses "attentes salariales irréalistes". Plusieurs clubs de Pro League saoudienne et de MLS étaient également intéressés par sa signature cet été, mais aucune transaction ne s'est concrétisée.

Le vétéran a rejoint United en 2011 en provenance de l'Atlético de Madrid et a disputé 545 matches avec les géants de la Premier League, remportant la Premier League, la FA Cup, deux Carabao Cups et une Europa League.

Gianluca Di Marzio rapporte que l'Espagnol devrait arriver à Florence vendredi avant d'officialiser son transfert en Italie. Il signera un contrat d'un an avec une option de prolongation de 12 mois.