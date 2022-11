David Beckham veut faire venir Cristiano Ronaldo à Miami !

L'Inter Miami serait intéressé à l'idée de recruter Cristiano Ronaldo et l'aurait fait savoir à son agent.

Les rumeurs concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo risquent de se multiplier au cours des prochaines semaines. Parti publiquement au clash avec Manchester United dans son interview avec Piers Morgan, le quintuple Ballon d’Or a sans doute scellé la fin de son histoire avec les Red Devils, et de la pire des manières. Son entraîneur Erik Ten Hag aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il ne voulait plus de l’international portugais dans son effectif, l’obligeant à chercher un nouveau point de chute cet hiver.

L’Inter Miami s’attaque à Ronaldo !

Alors que les rumeurs Paris, Bayern Munich ou encore Chelsea ont rapidement été balayées, c’est une destination plus surprenante – et moins attirante sur le plan sportif – qui pourrait s’offrir à l’ancien joueur du Real Madrid. Selon les informations de The Sun, l’Inter Miami, club de MLS fondé et présidé par David Beckham, souhaiterait faire venir la star portugaise en Floride et aurait même déjà fait part de son intérêt à Jorge Mendes, agent de l’attaquant de 37 ans.

Inter Miami 'make a move to sign Cristiano Ronaldo as David Beckham holds talks with the Portuguese star's representatives' and the wantaway Manchester United forward is 'keen on a move to the MLS outfit' https://t.co/tQaFnxohqE — MailOnline Sport (@MailSport) November 16, 2022

Le quotidien anglais explique que le huitième de finaliste de la dernière édition de MLS n’avait pas pour objectif de recruter le joueur mancunien, mais qu’il se verrait bien tenter sa chance suite à ses déclarations et la grande polémique qu’elles ont déclenchée. Il faudra néanmoins convaincre le principal intéressé, qui avait tout tenté ou presque pour rejoindre un club qui joue la Ligue des Champions l’été dernier, de quitter l’Europe.