David Alaba en passe d'être prolongé ?

Dans une conférence autour de journalistes, Oliver Kahn a montré son optimisme concernant une prochaine prolongation de David Alaba.

Mercredi soir, le s'est imposé, non sans mal, face à l'Olympique Lyonnais (3-0) et a décroché son ticket pour la finale. La 11eme de l'histoire du club. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il se pourrait bien que le dossier David Alaba trouve bientôt son épilogue. Le défenseur autrichien n'a plus qu'un an de contrat avec le club bavarois et sa situation a attiré l'oeil de certains cadors européens comme le ou encore . Mais si l'on en croit Oliver Kahn, futur président du conseil exécutif du club, les discussions sont en bonne voie entre les deux parties.

"Nous sommes actuellement en pourparlers fréquents avec David Alaba et ses conseillers, a déclaré l'ancien portier bavarois dans une conférence Zoom. Bien sûr, je ne peux pas parler du contenu, mais je pense que nous nous rapprochons. L'ambiance lors de la dernière conversation était très agréable. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour garder David. Pour le moment, je suis optimiste quand à une issue favorable pour le futur de David."

Ayant débuté comme latéral gauche, l'Autrichien s'est imposé dans l'axe de la défense du Bayern Munich cette saison et a permis l'explosion d'Alphonso Davis à gauche. A 28 ans, il compte bientôt 400 matches (385) sous la tunique munichoise.