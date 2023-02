Date, horaire, lieu, nommés : tout savoir sur la cérémonie des The Best FIFA Football Awards

Horaire, diffusion TV, streaming : GOAL vous dévoile toutes les informations sur la cérémonie des The Best FIFA Football Awards.

Quand et où aura lieu la cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2022 ?

La cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2022 se déroulera le lundi 27 février 2023 à Paris.

A quelle heure aura lieu la cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2022 ?

La cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2022 commencera à 21h00 heure française (soit 20h00 GMT, 15h00 ET, et 12h00 PT).

Sur quelle chaîne suivre la cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2022 ?

En France, la cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2022 sera retransmise sur TMC.

Quel streaming pour suivre la cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2022 ?

En France, il sera possible de suivre la cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2022 en streaming sur MyTF1, MyCANAL et sur FIFA+.

Quels sont les prix décernés lors des The Best FIFA Football Awards 2022 ?

Au cours de la cérémonie The Best FIFA Football Awards 2022, la FIFA décernera le prix du meilleur joueur, du meilleur gardien et du meilleur entraîneur de football masculin ainsi que de la meilleure joueuse, de la meilleure gardienne et du meilleur entraîneur de football féminin.

Le prix Puskas du plus beau but de l'année sera également attribué.

Les finalistes pour le prix du meilleur joueur

• Karim Benzema (Real Madrid et Equipe de France)

• Kylian Mbappé (PSG et Equipe de France)

• Lionel Messi (PSG et Equipe d'Argentine)

Les finalistes pour le prix du meilleur gardien

• Yassine « Bono » Bounou (Séville FC et Equipe du Maroc)

• Thibaut Courtois (Real Madrid et Equipe de Belgique)

• Emiliano Martinez (Aston Villa et Equipe d'Argentine)

Les finalistes pour le prix du meilleur entraîneur

• Carlo Ancelotti (Real Madrid)

• Pep Guardiola (Manchester City)

• Lionel Scaloni (Equipe d'Argentine)

Les finalistes pour le prix de la meilleure joueuse

• Beth Mead (Arsenal et Equipe d'Angleterre)

• Alex Morgan (San Diego Wave et Equipe des Etats-Unis)

• Alexia Putellas (FC Barcelone et Equipe d'Espagne)

Les finalistes pour le prix de la meilleure gardienne

• Ann-Katrin Berger (Chelsea et Equipe d'Allemagne)

• Mary Earps (Manchester United et Equipe d'Angleterre)

• Christiane Endler (Olympique Lyonnais et Equipe du Chili)

Les finalistes pour le prix du meilleur entraîneur (football féminin)

• Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais)

• Pia Sundhage (Equipe du Brésil)

• Sarina Wiegman (Equipe d'Angleterre)

Les finalistes pour le Prix Puskas du plus beau but de l'année

• Mario Balotelli

• Francisco Gonzalez Metilli

• Amandine Henry

• Théo Hernandez

• Alou Kuol

• Kylian Mbappé

• Marcin Oleksy

• Salma Paralluelo

• Dimitri Payet

• Richarlison

• Alessia Russo