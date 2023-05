Date, horaire, fonctionnement, probabilité d'obtention du 1er choix, télévision, streaming : Toutes les infos sur la Loterie Draft de la NBA 2023

Retrouvez toutes les informations pratiques sur Loterie Draft de la NBA 2023.

Où et quand regarder la Loterie Draft de la NBA ?

La Loterie Draft de la NBA aura lieu le mercredi 17 mai 2023 à une heure du matin heure française.

En France, la Loterie Draft de la NBA sera retransmise sur beIN SPORTS 5. Il sera également possible de suivre cet événement en streaming via l'application beIN CONNECT.

Qu'est-ce que la Loterie Draft de la NBA ?

La « NBA Draft Lottery » (« Loterie Draft de la NBA » en français), est un système de hasard qui permet de déterminer l'équipe qui obtiendra le « First Pick » (premier choix) lors du premier tour de la Draft de la NBA, qui aura lieu le 22 juin prochain. La Draft permet, en général, d'obtenir les meilleurs jeunes joueurs de basket-ball et avoir le premier choix est un gros avantage.

Les 14 équipes (sur un total de 30) qui ne sont pas qualifiées pour les play-offs de la NBA 2023 sont invitées à la Loterie Draft.

La loterie ne dure qu'une dizaine de minutes. Quatorze balles, numérotées de 1 à 14, sont placées et mélangées dans une machine puis, quatre d'entre elles sont tirées au sort. Leurs chiffres forment alors une série.

Il existe 1 001 combinaisons potentielles et elles sont réparties entre les 14 équipes mais pas de manières égales. 140 combinaisons sont attribuées aux trois premiers (c'est-à-dire les trois plus mauvaises équipes de la saison régulière) et 5 combinaisons pour le dernier.

Pour faire durer le suspense, on commence par tirer au sort le 14e choix jusqu'au vainqueur de la loterie. L'équipe qui possède la combinaison pour le 1er choix pourra ainsi choisir en premier le joueur qu'elle désire recruter lors de la draft.

Une fois la loterie terminée, l'ordre restant du premier tour de la Draft, du 15e jusqu'au 30e choix, est déterminé par le nombre de victoires en saison régulière, du plus petit total au plus grand parmi les équipes non invitée à la loterie.

Qui est le favori numéro un de la Draft NBA 2023 ?

Le favori numéro un de la draft NBA 2023 est le Français Victor Wembanyama. Né le 4 janvier 2004 au Chesnay, dans les Yvelines, il mesure 2,21 m et pèse 109 kilos et joue au poste d'ailier fort ou de pivot.

Surnommé « Wemby », il est considéré comme le plus grand espoir du basket-ball. Il joue actuellement en France le club des Metropolitans 92 en Betclic Elite, la première division du basket-ball français.

La première place ne devrait pas lui échapper malgré la concurrence de l'arrière Scoot Henderson. On devrait donc connaître à l'issue de la Loterie Draft de la NBA la future équipe de « Wemby » car on n'imagine pas la franchise désignée faire l'impasse sur le prodige français le 22 juin prochain.

Quelles sont les chances des franchises d'obtenir le premier choix pour Wembanyama ?