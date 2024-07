Vous souhaitez vous procurer le nouveau maillot du Real Madrid et vous ne savez pas comment faire. On vous dit tout ici.

Le Real Madrid a présenté le 5 juin dernier son nouveau jeu de maillots pour la saison 2024/2025. Une tunique qui devrait plaire à tous ses admirateurs.

Le maillot du Real Madrid renoue avec ses racines

Cette année, fini le bleu, le doré ou le violet, place à un style bien plus épuré sur le maillot du Real Madrid où seuls le blanc et le noir prennent place dans le design de la tunique Merengue. Une création au look classique donc qui intègre également un subtil motif en pied-de-poule qui représente les initiales du club.

Cette version renvoie aux premières tenues portées par les joueurs du Real Madrid dans leur histoire. Celle notamment de l’époque glorieuse des Di Stefano, Kopa et compagnie. Ça plaira aux historiens.

Le maillot de Mbappé déjà très demandé

Ce maillot sera porté par Kylian Mbappé. Transféré du PSG, le Bondynois sait d’ailleurs quel numéro il aura dans le dos. Ça sera le numéro 9. Celui qui était laissé vacant depuis le départ de Karim Benzema.

Ce maillot sera disponible à la vente à partir de ce jeudi 11 juillet. Vous pouvez d’ores et déjà le commander en ligne, en se rendant sur ce lien. Le prix est tout à fait abordable : 100€ pour la version replica et 150€ pour la version authentique.