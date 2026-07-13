Date de retour de Mbappé et transferts du Real… Mourinho échappe à la tragédie d'Alonso

José Mourinho s’apprête à vivre une période de préparation radicalement différente de celle de son prédécesseur, Xabi Alonso. Le report de la première journée de Liga offre en effet à l’entraîneur portugais un avantage stratégique non négligeable pour peaufiner sa préparation estivale.

Alors qu’Alonso n’avait eu que quinze jours l’été dernier pour lancer le travail, en raison de la participation de l’équipe à la Coupe du monde des clubs 2025, Mourinho disposera cette année de six semaines pleines pour préparer son groupe, une marge confortable qui lui permettra de mettre les joueurs en condition et de leur transmettre ses concepts techniques au fur et à mesure que l’effectif s’étoffe.

Le groupe a effectué son premier entraînement ce lundi avec huit joueurs professionnels et douze jeunes issus du centre de formation. Le staff attend le retour progressif des internationaux au fil des prochaines semaines, une fois leur participation à la Coupe du monde 2026 achevée.

Selon le journal AS, un calendrier indicatif du retour des stars merengues a été établi.

Elle précise : « Le Turc Arda Güler sera le premier à revenir le 17 juillet, suivi de l’Uruguayen Federico Valverde le 18 du même mois. L’Allemand Antonio Rüdiger devrait les rejoindre, avant le retour du Brésilien Vinícius Júnior et de son compatriote Endrick le 27 juillet, puis du Marocain Brahim Díaz le 31 du même mois.

Elle ajoute : « Thibaut Courtois reviendra le 1^(er) août », les derniers examens ayant écarté toute lésion grave suite à sa blessure contre l’Espagne en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Français Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, ainsi que l’Anglais Jude Bellingham, sont attendus entre le 5 et le 10 août, afin que l’effectif soit au complet juste avant le coup d’envoi de la saison.

Les débuts des nouvelles recrues

Quant aux nouvelles recrues arrivées lors du mercato estival, leur intégration s’échelonnera comme suit :

Le Néerlandais Denzel Dumfries : 21 juillet.

Le Portugais Bernardo Silva : le 28 juillet.

Le Français Ibrahima Konaté et l’Espagnol Marc Cucurella : entre le 5 et le 10 août.

Les parcours des équipes de France et d'Espagne se poursuivent dans la Coupe du monde 2026, où elles s'affronteront demain mardi en demi-finale.

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