Date d'arrivée fixée… Les premières surprises d'Amota à l'Al-Ahly dévoilées

Hussein Ammouta a commencé à définir les grandes lignes de son projet au sein de l'Al-Ahly, après avoir pris ses premières décisions techniques. Un message clair : il entend évaluer tous les joueurs avant de statuer sur les départs, et ce, avant même son arrivée au Caire.

Selon le journaliste Ahmed Shoubir, l’entraîneur a déjà signifié aux responsables du club qu’il s’opposait pour l’instant au départ du milieu de terrain Ahmed Reda, souhaitant lui offrir une chance complète durant la période de préparation avant de statuer définitivement sur son avenir.

Cette position surprend en interne, alors que tout indiquait jusqu’ici le départ du milieu de terrain, qui a passé la saison dernière en prêt au club Banque Al-Ahly.

Sur les ondes d’On Sport FM, Shubair a précisé que ce revirement réjouit le joueur, déterminé à s’imposer au sein du club.

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Shobeir a ajouté qu’Amouda arrivera au Caire ce soir avec l’ensemble de son staff technique, soulignant que l’entraîneur marocain fait preuve d’une forte personnalité et d’une grande discipline, et qu’il bénéficie d’une large reconnaissance de la part des joueurs et des dirigeants qui ont déjà travaillé avec lui.

Shobeir a ajouté que le club présentera officiellement Ammouta lors d’une conférence de presse demain, avant que le nouvel entraîneur ne dirige immédiatement sa première séance d’entraînement.

Pour conclure, il a indiqué que la direction du club avait déjà briefé Ammouta sur tous les détails techniques et organisationnels avant son arrivée, tandis que son agent s’était rendu au siège du club afin de prendre connaissance des aspects logistiques et sportifs en amont du coup d’envoi officiel de sa mission.

Rappelons que le club du Caire a conclu la saison précédente sans aucun titre, malgré des renforts de choix, et a terminé à la troisième place du championnat égyptien.

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