Dario Benedetto cartonne les dirigeants de l’OM

Il était censé représenté le fameux « grantatakan » recherché par l’OM ces dernières années. Avec des débuts canons pour ses premières sorties marseillaises, l’espoir de voir Dario Benedetto devenir le chouchou du Vélodrome était fondé.

Les relations idylliques n’ont finalement duré qu’un temps. Après six premiers mois de bonne facture, l’attaquant argentin est rentré dans le rang, pas franchement aidé par un système tactique en adéquation avec son style de jeu.



Pris en grippe par les supporters marseillais et poussé vers la sortie par ses dirigeants afin de se délester de son salaire, Benedetto a mis les voiles en prêt l’été dernier, direction Elche dont il est un actionnaire minoritaire. Malgré une Liga beaucoup plus ouverte, l’Argentin a trouvé le moyen de perdre petit à petit sa place de titulaire et après seulement 2 buts en 14 matches, le voilà de retour au Boca Juniors.

Benedetto épargne Sampaoli

L’ancien club de Diego Maradona est enfin passé à l’offensive et a payé entre trois et quatre millions d’euros pour rapatrier l’un des anciens chouchous de la Bombonera, qu'il avait vendu 15 millions d'euros à l'OM. A 31 ans, Dario Benedetto est de retour chez lui et compte bien retrouver la confiance après sa parenthèse marseillaise (17 buts en 71 matches).

L'article continue ci-dessous

Un club où il gardera de bons souvenirs mais aussi une certaine rancune. Si Jorge Sampaoli est plutôt épargné, ce n’est pas le cas des dirigeants marseillais et Pablo Longoria, même si ce dernier n’est jamais cité par l’attaquant.

"Comment ça s'est passé avec Sampaoli et pourquoi cela s'est terminé comme ça ? C'est difficile, je préfère éviter les commentaires mais la vérité c'est qu'on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, mais Marseille ne s'est pas comporté comme je pensais vraiment qu'ils devaient se comporter, a déclaré Benedetto au micro d’ESPN. Je n'ai aucune rancune à propos de quoi que ce soit, c'est le football et je comprends. J'ai beaucoup appris de lui, c'est un grand entraîneur et j'aime sa façon d'entraîner."

Désormais de retour à Boca, avec qui il a joué une finale de Copa Libertadores, Dario Benedetto n'aura pas réussi son pari européen que ce soit à l'OM ou en Espagne...