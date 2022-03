Dante : "Sans Mbappé, c'est plus compliqué pour eux"

Après la victoire de l'OGC Nice face au PSG, Dante, le défenseur brésilien et capitaine des Aiglons s'est arrêté à notre micro en zone mixte pour livrer ses impressions sur le match.

C'est une victoire méritée, le coach vous avait demandé d'être plus dangereux offensivement, vous l'avez été par rapport aux deux matches au Parc !

Oui, c'est clair, le coach a très bien préparé ces matches avec nous. Il avait dit aussi que nous avions bien défendu au Parc et que nous devions bien défendre ce soir et apporter plus de danger devant et c'est ça que nous avons fait et ça payé donc on est tous très contents.

C'était un match spécial mais il va falloir quand même garder les pieds sur terre parce que nous avons encore beaucoup de matches devant nous avant d'atteindre notre objectif.

C'est quoi le secret pour ne pas prendre de but trois fois de suite contre le PSG ?

C'est quand toute l'équipe travaille ensemble. Tu vois le travail des attaquants, des milieux de terrains, c'est grâce à eux. Ils rendent l'équipe plus solide, plus compacte. Quand nous sommes tous prêts à faire des sacrifices et des efforts les uns pour les autres on a toujours des résultats et j'espère qu'on va continuer comme ça.

Paris était en panne de créativité, ils n'ont quasiment pas d'occasion, il ne s'est pas passé grand-chose de leur côté, est-ce que c'est vous qui les avez gênés ?

Je pense qu'on a déjà bien gardé le ballon, c'est la première chose. On les a mis loin de notre but. Après il y a deux choses : d'abord, ils ont un grand match mercredi. Même s'ils ont des grands joueurs qui doivent toujours apporter de la qualité et du danger, ils ont le match de mercredi dans un coin de la tête. Et puis, il y a l'absence de Kylian (Mbappé). Sans lui, ils jouent différemment et c'est un peu plus compliqué pour eux.

Peux-tu nous raconter le but d'Andy Delort, tu le vois de loin forcément…

Oui, je le vois de loin. On a fait une bonne contre-attaque, je vois Calvin (Stengs) qui est sur son bon pied. Sa passe ne m'a pas surpris car Calvin, il voit tout avant... Et Andy c'est un mec très important pour nous, qui joue toujours avec son cœur. C'est un battant. Et il sent le but. Il se met dans la bonne zone, là où le coach nous avait aussi dit d'aller et c'est magnifique. Le centre est parfait, sa reprise est incroyable.

Il y a trois entrants sur l'action du but : Hichem Boudaoui à la récupération, Calvin Stengs et Andy Delort, ça prouve…

(Il coupe) Dès le début de saison il y a des entrants qui font la différence. Il y a toujours des entrants qui font du bien. On a encore d'autres joueurs qui sont avec nous, qui s'entraînent bien. Il y a notamment Alexis Claude-Maurice qui est quelqu'un qui lâche jamais et c'est ça la force de notre équipe, ce n'est pas seulement les onze qui démarrent.

Le PSG que tu as vu ce soir peut-il tenir tête au Real Madrid au Bernabéu ?

Déjà ce n'est pas la même compétition, elle n'a pas la même importance et ce ne sera pas les mêmes joueurs. Il y aura le retour de Kylian Mbappé et d'autres joueurs importants vont rentrer dans l'équipe. Ce ne sera pas le même état d'esprit. C'est ça le foot, je suis désolé mais c'est comme ça. Ils vont jouer un huitième de finale de Ligue des champions et ce ne sera pas pareil : ils vont hausser leur intensité et leur agressivité. Je suis persuadé qu'ils vont faire un bon match là-bas et qu'ils vont arracher leur qualification. Ce serait bien pour eux et pour le championnat de France.

Un mot sur l'ambiance, le match à guichets-fermés, le tifo. Après la demi-finale en Coupe de France et le match de ce soir, on a l'impression qu'il se passe quelque chose entre les supporters et votre équipe.

L'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de contacts avec nos supporters et une saison difficile. Je pense qu'ils méritent ce qui arrive aujourd'hui. Franchement, ils sont très importants pour nous. On le sent quand ils sont avec nous, c'est quelque chose d'exceptionnel. On va continuer à faire beaucoup d'efforts et à travailler très très dur pour continuer à leur donner beaucoup de bonheur.