Dans une vidéo, Shubair dévoile les coulisses de son arrêt face au penalty de Messi

Mostafa Shobier, gardien de l’équipe d’Égypte, a expliqué comment il avait arrêté le penalty de Lionel Messi lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde, finalement perdus 3-2 par les Pharaons face à l’Argentine.

Invité sur la chaîne MBC Masr, il a expliqué avoir soigneusement étudié la gestuelle de l’Argentin au moment de frapper un penalty.

Il souligne que la star argentine a pour habitude d’avancer calmement et d’attendre le mouvement du gardien adverse pour envoyer le ballon dans le coin opposé.

« Messi a employé cette stratégie lorsqu’il a manqué son penalty contre l’Autriche, ce qui l’a poussé à changer de technique face à l’Égypte, mais je suis resté immobile jusqu’au dernier instant », ajoute-t-il.

Il a souligné que la chance jouait un rôle déterminant, rappelant qu’il avait déjà arrêté un penalty face à l’Iran, mais qu’il n’avait pas pu repousser les tirs au but de l’Australie, dont deux avaient été envoyés au-dessus de la barre.

Il conclut en soulignant que la gestion des tirs au but repose avant tout sur la « chance », tout en exigeant une analyse précise du style de l’attaquant et de sa position avant la frappe.