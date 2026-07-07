Dans un message fort, Infantino monte au créneau pour défendre Mbappé

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a fermement condamné les propos racistes tenus à l'encontre du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, par la sénatrice paraguayenne Celeste Amaria, réaffirmant l'engagement du football dans la lutte contre le racisme et la volonté de préserver ce sport comme un espace inclusif et sûr pour tous.

Dans une story publiée sur son compte Instagram, il a rappelé que le football, lors de cette Coupe du monde, avait démontré sa force d’union entre les peuples, insistant sur l’absence de place pour le racisme aussi bien dans le sport que dans la société.

Le président de la FIFA a écrit : « Le football a montré, au cours de cette édition de la Coupe du monde, toute sa force en tant que facteur d’unité sociale. Notre sport doit rester un espace inclusif et sûr pour tous, et nous poursuivrons nos efforts pour éradiquer le fléau du racisme de notre beau jeu et de la société. »

Dans une autre story publiée sur Instagram, il a réitéré sa condamnation sans réserve des propos injurieux visant Kylian Mbappé, affirmant la solidarité de la famille du football avec le capitaine de l’équipe de France.

Il a déclaré : « Je condamne sans réserve les propos racistes tenus à l’encontre de Kylian Mbappé par la sénatrice paraguayenne Celeste Amaria. L’ensemble du monde du football, ainsi que la société dans son ensemble, se tiennent solidaires du capitaine de l’équipe de France. Nous devons lutter contre le racisme et le vaincre ensemble. »

Il a conclu en réaffirmant la position inébranlable de la FIFA dans la lutte contre le racisme : «Tout au long de la Coupe du monde, le football a prouvé qu’il était une force immense qui unit les gens dans nos vies. Notre sport doit rester un espace inclusif et sûr pour tous, et nous poursuivrons nos efforts pour éradiquer le fléau du racisme de notre beau jeu et de la société.»

La polémique trouve son origine dans des déclarations faites par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla à l’issue du match opposant le Paraguay à la France lors de la Coupe du monde 2026, au cours desquelles elle s’en est prise à Kylian Mbappé en utilisant des propos largement qualifiés de racistes et injurieux. Elle l’a notamment qualifié de « sauvage » et a affirmé qu’il « n’avait même pas appris à écrire », Dans une autre saillie injurieuse, elle a ajouté : « Au lieu du lait maternel, il tétait du lait de coco, et l’être le plus civilisé dont il ait entendu parler était le chimpanzé », avant de le qualifier de « Camerounais se faisant passer pour un Français, râleur, nouveau riche, arrogant et laid ».

Elle a également raillé la performance des Bleus, affirmant qu’ils avaient gagné « par pur hasard », et déclaré que certains regrettaient seulement de « ne pas avoir giflé Mbappé » après la rencontre.

Mbappé a répondu par un communiqué ferme, qualifiant la sénatrice de « femme méprisable qui ne mérite pas son poste », affirmant qu’elle ne représentait pas le peuple paraguayen et soulignant qu’il ne permettrait pas que la haine et le racisme se répandent à travers le monde.

Si elle a finalement supprimé son message et admis que ses propos étaient « racistes », elle a refusé de présenter des excuses à l’attaquant du Real Madrid. Lors d’une nouvelle conférence de presse, elle a accusé la Fédération internationale de football (FIFA) d’instrumentaliser l’affaire, avant de conclure par un avertissement direct au capitaine des Bleus : « Ne me sous-estime pas, Mbappé. »

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