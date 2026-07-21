Des rapports de presse marocains ont révélé que Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération royale marocaine de football, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière, en rejoignant officiellement le Parti authenticité et modernité, à quelques semaines des élections législatives attendues.

Selon des sources du réseau le360, l'annonce officielle de l'adhésion de Lekjaa devrait avoir lieu lors de la réunion du Conseil national du Parti authenticité et modernité, samedi prochain, après des mois de rumeurs concernant son rapprochement du parti.

Le rapport a précisé que l'entrée de Lekjaa au Conseil national ouvrira automatiquement la voie à son intégration au Bureau politique du Parti authenticité et modernité, en tant que membre du gouvernement, conformément aux statuts, pour ainsi faire partie de la plus haute instance exécutive au sein du parti.

Lire aussi :

À contre-courant des attentes... fuite de nouvelles informations concernant la décision du « TAS » dans l'affaire opposant le Maroc et le Sénégal

le360 n'a pas révélé si le nouveau poste aura un impact sur l'avenir de Lekjaa en tant que président de la Fédération royale marocaine de football.

Lekjaa est considéré comme l'une des figures gouvernementales les plus en vue au Maroc, en raison de son rôle dans la gestion des dossiers budgétaires, ainsi que de sa supervision du secteur du football à travers sa présidence de la Fédération royale marocaine, ce qui lui confère un poids politique et administratif considérable.