L’annonce par Al-Nasr de la nomination de l’Australien Ange Postecoglou au poste d’entraîneur n’a pas été la seule surprise : la manière dont la direction a mené cette transaction témoigne d’un changement notable dans sa gestion, après des années marquées par des fuites dans les médias.

La nomination de l’Australien est intervenue quelques jours après des spéculations qui associaient « Al-Alamy » à plusieurs entraîneurs de renom, notamment l’Espagnol Roberto Martínez, le Roumain Razvan Lucescu et le Portugais Marco Silva, au point qu’il semblait que le nouvel entraîneur serait l’un d’entre eux.

La véritable surprise, c’est que le nom de l’Australien n’a filtré dans aucun article ni aucune fuite médiatique durant tout le processus, jusqu’à ce qu’Al-Nassr surprenne tout le monde en officialisant sa venue, l’une des transactions les plus discrètes de ces dernières années.

Au-delà de la simple nomination d’un nouvel entraîneur, cet épisode atteste d’un changement profond dans la gestion des dossiers au sein du club, la direction ayant réussi à imposer une confidentialité totale sur l’une des transactions les plus importantes de l’été.

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Ces dernières années, le club souffrait de fuites constantes concernant ses négociations, qu’il s’agisse des entraîneurs ou des joueurs, offrant aux concurrents et aux médias des informations en avant-première.

Cette fois, la direction a colmaté toutes les brèches, si bien que les discussions ont pu aboutir sans que personne ne connaisse l’identité du technicien ciblé.

La direction du club aurait profité de la période de préparation estivale non seulement pour renforcer l’équipe sur le terrain, mais aussi pour instaurer une nouvelle culture de travail, plus professionnelle et moins exposée médiatiquement.

Cette démarche pourrait marquer le début d’une nouvelle ère chez le « Club du Monde », fondée sur un travail discret et des décisions à l’abri des fuites, un atout considérable sur le marché des transferts, que ce soit pour attirer de nouveaux joueurs ou prolonger les contrats des éléments déjà en place.