L'entraîneur français Didier Deschamps s'apprête à clore une ère de 14 ans à la tête des Bleus. Il dirigera samedi son dernier match, la petite finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Angleterre, avant de tourner le regard vers l'Arabie saoudite comme destination probable.

Selon un article détaillé du journal français « Le Parisien », le sélectionneur chevronné étudie sérieusement ses options pour l’après-Bleus et n’exclut pas l’idée de s’expatrier en Arabie saoudite, qu’il considère comme une « destination réaliste ». que ce soit à la tête de la sélection saoudienne ou sur le banc d’un grand club du championnat local.

Le journal rappelle que les autorités saoudiennes l’ont déjà approché par le passé, ce qui crédibilise cette piste. d’autant que la Fédération saoudienne n’a pas encore tranché le sort de l’actuel sélectionneur, le Grec Georgios Donis, dont la participation au Mondial en cours s’est soldée par une élimination précoce dès la phase de groupes.

Selon le quotidien, le technicien n’a pas encore tranché et entend prendre le temps de la réflexion après la cérémonie officielle de dimanche, afin de clore son chapitre chez les Bleus avec dignité avant d’envisager toute nouvelle aventure.

Son départ intervient alors que de vives critiques lui imputent la responsabilité de la défaite (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Espagne, au cours de laquelle les Bleus ont proposé une prestation terne et décevante, malgré le parcours exceptionnel et le niveau remarquable affichés précédemment dans la compétition.