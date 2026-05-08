« Dans ce domaine, Dennis te Kloese a tout simplement été excellent »

Sur les ondes de FC Rijnmond, Wessel Penning, journaliste à l’Algemeen Dagblad, et Dennis van Eersel n’ont pas réussi à s’accorder sur le bilan de Dennis te Kloese, ex-directeur général du Feyenoord.

Penning s’interroge sur la valeur ajoutée de Te Kloese au poste de directeur général. « Tu passes trop vite à autre chose : il a bien tenu la boutique », estime Van Eersel. « Je pense que tu ne lui rends pas justice sur ce point. »

L’analyste examine la situation du club avant l’arrivée de Te Kloese et celle dans laquelle il le laisse, et conclut que le dirigeant a bien géré la boutique. Penning objecte : « Le renversement de tendance au Feyenoord s’est produit sous Frank Arnesen. »

« Te Kloese est arrivé ensuite et a su s’appuyer sur cela », poursuit le journaliste, qui reconnaît toutefois la valeur de Te Kloese en tant que directeur technique. « Mais un changement de cap avait déjà eu lieu avant son arrivée. »

Les deux journalistes ne parviennent pas à s’accorder. « Il est toujours plus simple d’attribuer les succès à d’autres facteurs et de ne mettre que les échecs sur le dos du directeur, argumente Van Eersel. Te Kloese doit être jugé sur ses résultats, et, en la matière, il a tout simplement été très performant. »

Le présentateur Bart Nolles aborde alors la question du successeur du dirigeant de 51 ans. Le nom de Robert Eenhoorn revient avec insistance, mais Van Eersel rappelle que, par le passé, ce dossier n’a pas toujours abouti. « Il se murmure que cela pourrait encore être le cas, car la présence d’autres candidats n’est pas anodine », ajoute-t-il, convaincu que la nomination d’un directeur technique sera annoncée en premier lieu.

Dévy Rigaux et Oliver Rugnert sont les deux noms les plus cités pour le poste de directeur technique. Il s’agirait, fait inédit au Feyenoord, de dirigeants étrangers. « Le scénario le plus plausible serait l’arrivée de Rigaux », indique Van Eersel.