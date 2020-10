Danny Welbeck rebondit à Brighton

Les Seagulls de viennent de s’offrir un renfort offensif très intéressant pour la saison en cours. Ce dimanche, ils ont annoncé l’arrivée dans leurs rangs de Danny Welbeck, l’ex-attaquant de la sélection anglaise.

Agé de 29 ans, Welbeck débarque au Falmer Stadium gratuitement puisqu’il était libre de tout engagement depuis la fin de sa courte expérience à . Sa mission sera d'aider l'équipe à assurer son maintien parmi l'élite.

✍️ Albion have completed the signing of striker Danny Welbeck.



The former , and Watford forward has agreed a one-year deal with Albion!



🤝 @firsttouchgames 🤝#BHAFC 🔵⚪️