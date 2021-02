Danilo Pereira, Pochettino… Les réactions après Dijon - PSG (0-4)

Paris a atomisé Dijon ce samedi en Ligue 1 (4-0). Découvrez les principales réactions d’après-match.

Le PSG a bien négocié ce samedi son déplacement à Dijon, pour le compte de la 27e levée de la Ligue 1. Sur la pelouse de la lanterne rouge, les champions de France ont gagné par quatre buts d’écart. Naturellement, après la partie, ils se sont félicités de cette jolie démonstration de force. Quant aux Bourguignons, eux, ils n’ont pu que mesurer l’écart de niveau qui les séparait de leur adversaire du jour.

Danilo Pereira (milieu de terrain du PSG sur Canal+) :

« C’est le premier but ici, je suis très heureux pour ça, et surtout pour la victoire. Ça a été un bon match pour nous. Apres la défaite contre Monaco, c'était important de prendre les 3 points. Mon but ? J'ai été plus rapide que le gardien. J'ai sauté haut et je suis content d'avoir pu reprendre le ballon. Ma sortie ? Ce n'est pas très grave. J'ai reçu un coup. Mon avenir ? Il y a beaucoup de concurrence et de qualités. Je travaille tous les jours pour jouer. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de jouer et je pense m'être bien comporté. Je dois continuer à travailler pour avoir du temps de jeu. La course pour le titre ? C'est le mental qui fera la différence. Nous avons encore 11 journées. C'est beaucoup et il y aura des matches très difficiles. Mais on doit essayer les gagner tous. OM - OL ? J'espère que Marseille gagnera ».

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Canal+) :

« Oui, je suis très heureux. On a été très professionnels. C'est important de gagner à nouveau et ressentir ce sentiment. Et être parfait dès le début. C'était une équipe très physique et notre approche a été la bonne. Des joueurs ont marqué des points ? On a été comme on voulait l'être, constants. Je suis content de Danilo, de Diallo...Ils ont montré qu'ils pouvaient avoir leur place. Danilo est par exemple très professionnel et nous sommes contents qu'il ait marqué. Le championnat ? Il faut gagner des matches et rester constants. Bien sûr il y aura de la physique mentale, mais ça sera un peu de tout. OM - OL ? On va regarder le match et ça serait bienvenu si Marseille gagne. »

Frédéric Sammaritano (milieu de terrain de Dijon sur Canal+) :

« C'est notre 7e défaite consécutive. Ce soir, on n'avait pas grand-chose à perdre et on est tombés sur une belle équipe de Paris, qui a été efficace et qui nous a bien fait courir. Il y avait une classe d'écart. Mais c'est sur les matches auparavant où cela ne s'est pas joué à grand-chose et à chaque fois à notre détriment. Forcément, on est inquiets. On a du mal à nous créer des occasions, je n'ai pas souvenir de beaucoup de frappes de notre part. On va essayer pour nous-mêmes, pour notre honneur et pour tous ceux qui nous soutiennent de nous accrocher jusqu'au bout, mais on sait que cela va être très difficile. »