Daniel Riolo s'extasie devant le travail du PSG

Daniel Riolo considère que le travail effectué par Luis Campos et la direction parisienne ces dernières semaines est positif.

Le PSG est souvent égratigné par les agents et les acteurs du football mondial et il n'a pas été épargné par l'ancien agent de Marco Verratti. Ce dernier a reproché au club de la capitale de retenir ses joueurs contre leur gré, comme ce fut le cas avec l'Italien en 2017 ou encore dans un passé récent avec Neymar et Kylian Mbappé.

"Campos semble avoir les mains libres"

Pour autant, le Paris Saint-Germain a adopté un vrai virage cet été en travaillant de manière plus astucieuse et réalise un mercato abouti. Dans l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo, souvent très dur à l'encontre du champion de France en titre, se dit très optimiste au vu du travail de Luis Campos ces dernières semaines.

"Il y a eu une volonté de contrôle depuis trop longtemps, ça semble changer cette année. Depuis une ou deux semaines, Luis Campos semble avoir les mains libres sur le mercato. Je commence à reprendre espoir. J'ai le sentiment qu'on commence enfin à construire une équipe au PSG", a expliqué Daniel Riolo.

"Retenir un joueur en le payant plus, ce n'est pas possible"

"Cela ne m'est pas arrivé souvent de dire des choses positives sur le PSG. Je commence à m'exciter un peu en voyant ce qu'il se passe actuellement. Après, oui il ne faut pas retenir les joueurs contre leurs gré, de ne pas construire une équipe mais d'empiler les joueurs en leur proposant des salaires énormes, avec des joueurs qui se mettent dans leur confort et qui ne progressent plus", a ajouté la voix de l'After Foot.

Daniel Riolo espère que le PSG a enfin compris comment il doit gérer les joueurs qui souhaitent changer d'air : "Si Marco Verratti avait été au FC Barcelone en 2017, je suis sur qu'il n'aurait pas le niveau qu'il a actuellement. Probablement que sa carrière a souffert de son non transfert à l'époque. Retenir les joueurs alors qu'ils veulent partir en leur mettant une rallonge financière, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la gestion de club. J'ai envie de croire qu'ils sont en train de changer".

"Est-ce que je parle aussi de Mbappé ? Non, la différence c'est que Mbappé veut rester au PSG cette année. Il veut rester. Au contraire, il y a une nuance importante, construit une équipe avec lui, admet que tu t'es trompé et laisse le partir dans un et tu continues dans la lignée de ce qui se fait actuellement à savoir construire une vraie équipe", a conclu l'éditorialiste de RMC.