Daniel Riolo regrette le "gâchis" de l'OM face à Strasbourg

Daniel Riolo n'a pas voulu accabler les choix d'Igor Tudor mais regrette le match nul de l'OM face à Strasbourg.

Tenu en échec devant son public face à Strasbourg en clôture de la 27ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a probablement dit adieu à ces dernières chances de remporter le titre de champion de France. Réduit à dix dès la demi heure de jeu, l'OM a haussé son niveau de jeu en début de seconde période et a réussi à prendre les devants au tableau d'affichage.

"L'OM commet une faute"

Alors que Marseille se dirigeait vers une belle victoire, le club phocéen a finalement craqué en fin de match concédant deux buts coup sur coup, en moins de deux minutes. Avec cette contre performance, l'OM ne profite pas du faux pas de l'AS Monaco pour faire le trou au classement et voit même le RC Lens revenir à deux points après son succès à Clermont.

Au micro de RMC, Daniel Riolo a largement regretté le gâchis des Phocéens lors de ce match face à Strasbourg : "Il n'y a rien de cohérent dans le match de ce soir. C'est un 2-2 assez spectaculaire, mais est-ce que ça fout en l'air la progression marseillaise ? Bon mine de rien, ils prennent un point sur Monaco. C'est certainement un gâchis parce que tu mènes 2-0, et même le rouge tu dois faire attention.

"En vouloir à Tudor, c'est sévère"

"Balerdi doit faire attention, il est loin du but, il n'a pas besoin de la faire... Qu'elle soit sévère ou non, il n'a pas à la faire, ça ne sert à rien. Le match contre Strasbourg, qui est quand même une mauvaise équipe, à domicile, alors que tu connais tous les résultats de la journée, que tu as vu Monaco perdre...c'est une faute. L'OM commet une faute ce soir, clairement", a analysé Daniel Riolo.

L'éditorialiste de l'After Foot a refusé d'incriminer Igor Tudor, auteur de changements défensifs qui ont précédé la chute de son équipe : "Le seul truc à analyser c'est est-ce que le changement que fait Tudor alors que tu mènes 2-0 à dix contre onze, d'enlever tous les attaquants, a lieu d'être ou pas ? En faisant ça, tu perds toute dimension de pressing et tu ne fais que subir".

"Est-ce qu'il s'est dit, ça va passer parce qu'on mène 2-0 parce que ce n'est pas une équipe dingue en face ? Cela n'a pas marché, après il faut dire que les deux buts mis par Strasbourg, ils peuvent tenter de les remettre, ils ne les remettront pas souvent. Le choix tactique n'est pas bon, mais en vouloir à Tudor ça me semble sévère quand on voit la nature des buts marqués par Strasbourg", a conclu Daniel Riolo.