Daniel Riolo fracasse la gestion de l'OM

Daniel Riolo considère que la gestion du cas Alexis Sanchez représente celle de l'OM depuis quelques années.

Alors que le mercato suit son cours et que la reprise de l'ensemble des clubs français ou presque a eu lieu, l'Olympique de Marseille ne sait pas encore s'il pourra compter sur Alexis Sanchez cette saison. En fin de contrat avec l'OM, le Chilien n'a pour le moment pas resigné et est toujours libre de tout contrat.

"Longoria cherche à dissimuler que l'OM n'a pas d'argent"

Pour Daniel Riolo, le dossier Alexis Sanchez symbolise à merveille le travail de l'Olympique de Marseille ces dernières années, comme il l'a confessé sur RMC : "Le dossier Alexis Sanchez dit exactement ce qu'est l'Olympique de Marseille depuis quelques années et ce que Pablo Longoria y fait : du bricolage. Il fait du bon bricolage mais ça reste du bricolage. Il a eu des bons joueurs à l'OM, mais c'est des joueurs au-dessus des moyens du club. On croit que l'OM peut les avoir, mais il ne peut pas les avoir ou il peut les avoir un an".

"C'est comme une personne qui doit aller en soirée et qui n'a pas les moyens de se payer un smocking, donc il va en emprunter un. L'OM ne veut pas que cela se sache, parce que ça peut être un peu la honte, ce que je ne considère pas, ils ont leur moyens. Longoria cherche à dissimuler que Marseille n'a pas d'argent", a ajouté l'éditorialiste de l'After.

"L'OM ne veut pas admettre qu'il ne peut pas garder Sanchez"

"En plus, Longoria se démerde plutôt bien en bricolant. Il a du réseau. Je ne pense pas que ce soit Alexis Sanchez qui fasse lambiner le club, je pense juste que l'OM ne peut pas lui donner ce qu'il veut. L'OM ne communique pas parce qu'ils ne veulent pas être le club qui ne peut pas garder Alexis Sanchez", a conclu Daniel Riolo.

Pour Daniel Riolo le cas du nouvel entraîneur est assez similaire à celui d'Alexis Sanchez : "L'OM est au taquet sur le mercato, ils sont à bloc, et ce n'est pas parce qu'Alexis Sanchez ne répond pas qu'ils ne travaillent pas à côté. Marseille a dépensé beaucoup d'argent cet hiver et Longoria ne sait pas vendre. Ils ont un problème avec ça. Il commence à y avoir des doutes sur les recrues hivernales, donc il va être un peu coincé. Je ne suis pas sûr que l'OM puisse garder Sanchez aux conditions de cette année. A part si personne ne lui propose rien, je ne vois pas comment ils vont pouvoir le garder. Ils n'ont pas l'argent et ils bricolent".

"Le dossier de l'entraîneur par exemple, il y a eu une dimension communication. Ils ont beaucoup parlé de Gallardo, mais il n'a jamais été proche de l'OM selon moi car il y a trop de conditions pour travailler à l'OM. McCourt ne veut plus mettre d'argent dans le club. Marcelino c'est un pote à Longoria, il coûte moins cher, et mon hypothèse c'est que c'était son unique choix", a conclu la voix phare de l'After.